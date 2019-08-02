СМИ: Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов женятся — об этом сообщает ряд телеграм-каналов (в том числе «Героиня Татлера») и СМИ (например, издание «Вокруг ТВ»). По их информации, свадьба состоится уже 13 сентября. Редакция «Собака.ru» попыталась связаться с Ксенией, но на момент публикации новости официального ответа не получила.