СМИ: Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов женятся — об этом сообщает ряд телеграм-каналов (в том числе «Героиня Татлера») и СМИ (например, издание «Вокруг ТВ»). По их информации, свадьба состоится уже 13 сентября. Редакция «Собака.ru» попыталась связаться с Ксенией, но на момент публикации новости официального ответа не получила.
Напомним, об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно в начале этого года. Ранее телеведущая была замужем за режиссером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона.
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