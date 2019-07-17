Алексей Миронов женился на Марине Никишиной — посмотрите фотографии с самой стильной свадьбы Петербурга!

Диджей, музыкальный директор Department 57 и дизайнер бренда Perque Алексей Миронов знает, как сделать самую громкую вечеринку в городе, даже если это собственная свадьба! Тропический лес, розовые перья, «полыхающий» торт и декор в стиле группы Metallica — завидный жених, которого мы потеряли, рассказал, как прошло празднование его бракосочетания с моделью Мариной Никишиной.

Мы с Мариной были знакомы давно, а вот встречаться начали ровно за три года до свадьбы. В какой-то момент у нас образовалась общая компания и мы стали проводить много времени вместе. Марина мне очень нравилась, но она никак не реагировала на ухаживания и даже, можно сказать, отрицала возможность наших отношений. Нас сблизила поездка в Барселону общей компанией: оттуда мы вернулись уже в статусе пары и так и не расставались с того дня.

Предложение Марине я сделал в Каппадокии, хоть и заранее продуманный план (прогулка на воздушном шаре, катание на лошадях, романтичный закат) несколько раз срывался по разным причинам. В итоге в день нашей годовщины мы застряли в номере, и Марина застала меня врасплох — там я и отдал свою руку и сердце! (улыбается)

Предложение было сделано за год до свадьбы, но готовиться к ней мы начали всего за несколько месяцев. К организаторам решили не обращаться, так как у нас самих достаточно опыта в организации мероприятий. С цветами (отдельное спасибо за фотозону!) нам помогала Кристина из GardenGo, а собрать крутой длинный «барный» стол и всю мебель — друг Максим (компания Hard de Core). В процессе подготовки мы с Мариной работали в команде, советуясь и делая все совместно.

Мы сразу решили разделить празднование на две части. Первая — чисто семейная: с застольем, тостами и пересказываем историй из детства. Она прошла в ресторане «Шаляпин»: родители любят русскую кухню, плюс, там есть отдельная симпатичная комната для подобных празднований. Вторая часть — это wedding party — вечеринка без рассадки гостей, конкурсов и стереотипов (мы оставили только бросание букета и подвязки, а также свадебный танец и торт). Она проходила в банкетном зале Department 57 (ресторан, который открылся в здании Министерства внутренних дел, с меню от Антона Исакова и вечеринками от Алексея Миронова — Прим. ред.): стильный интерьер, вкусная кухня, отличные коктейли — что еще нужно для классного праздника?

Одним из элементов декора (помимо тропических растений и розовых перьев) была надпись «Wedding», сделанная в стиле логотипа группы Metallica. Она же украшала свадебый мерч, который мы подарили друзьям и который можно было бы носить и в жизни. Кстати, на свадьбу мы позвали только самых близких людей, в том числе иллюзиониста Антона Матюхина. Фокусы, которые он показывал, до сих пор не дают мне покоя: как он угадал слово, которое я указал в книге, на случайной странице?! Самым милым и запоминающимся моментом свадьбы стал мой видео-сюрприз (скромно, да?) В нем я рассказываю Марине о своих чувствах, и эти слова плавно подводили к нашему свадебному танцу. Все рыдали от умиления! Даже пацаны!

На обеих частях торжества Марина была в декольтированном асимметричном платье, а я — в костюме от Christian Dior. Что касается наших колец, то их изготовил мой близкий знакомый Mozi, который делает цацки всем большим игрокам в рэп-индустрии. На внутренней стороне колец есть милая гравировка, про которую Марина до последнего момента не знала. (улыбается)