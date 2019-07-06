Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына – посмотрите первые фотографии

В Виндзорском замке прошло крещение Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора – первенца принца Гарри и Меган Маркл. Фотографии с таинства (на него было приглашено лишь 25 человек – и никаких журналистов!) появились в официальном Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.

Напомним, новый член британской королевской семьи появился на свет 6 мая 2019 года. Через несколько дней Арчи представили королеве Елизавете II и мировой прессе. «Наш сын — просто мечта! Он очень милый и спокойный. Хотя не знаем, в кого он таким получился!», — комментировали молодые родители.

Первые догадки о беременности Меган Маркл появились в сентябре прошлого года. Поводом для них стал выход герцогов Сассекских на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками, надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости.