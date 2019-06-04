Анна Семак, жена главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала о предложении «руки и сердца». По ее словам, это произошло во время перелета Санкт-Петербург — Милан: Семак объявил о своем намерении официально взять в жены Анну по громкой связи. «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?», — процитировала уже будущего мужа она.

Анна Семак поделилась событием в своем Instagram — она опубликовала развернутый пост, в котором рассказала о том, как Семак сделал ей предложение. В комментариях подписчики начали интересоваться: «Вы разве разводились?», на что Анна ответила коротко: «Ага. Простите, что никому не сообщили».

«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте... «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому, что мой парень — тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» — потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновленный» парень-будущий муж с каждым днем нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира», — поделилась Семак с подписчиками.