«Бывший и будущий муж»: Анна Семак рассказала о разводе и повторном предложении от главного тренера «Зенита»
Анна Семак, жена главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала о предложении «руки и сердца». По ее словам, это произошло во время перелета Санкт-Петербург — Милан: Семак объявил о своем намерении официально взять в жены Анну по громкой связи. «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?», — процитировала уже будущего мужа она.
Анна Семак поделилась событием в своем Instagram — она опубликовала развернутый пост, в котором рассказала о том, как Семак сделал ей предложение. В комментариях подписчики начали интересоваться: «Вы разве разводились?», на что Анна ответила коротко: «Ага. Простите, что никому не сообщили».
«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте... «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому, что мой парень — тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» — потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновленный» парень-будущий муж с каждым днем нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира», — поделилась Семак с подписчиками.
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У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте... На вечернем рейсе Санкт-Петербург - Милан я задремала, надев капюшон, среагировав на внезапно прервавший тишину голос пилота: «Уважаемые дамы и господа....Не знаю как вы, но мы с моей девушкой....» Что он несёт?, - промелькнуло у меня в голове. Девушка в кабине пилота?! «Не знаю как вы, а мы с моей девушкой катапультируемся...», - предвосхищала я конец этого странного заявления... «Не знаю как вы, - продолжал подозрительно знакомый голос, но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полет навсегда....» Пассажиры заметно оживились, достав телефоны, приготовившись снимать видео... «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Самолёт загудел от аплодисментов, свиста и криков «поздравляем», Сергей присел передо мной на колено с темно-синей коробочкой.... Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать... За этим для кого-то бессмысленным действием («вы ведь давно женаты!») скрывается понятная только нам и самым близким людям история... «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому что мой парень - тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» - потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновлённый» парень - будущий муж с каждым днём нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира. В томительно-сладком предвкушении предсвадебной суеты, я отрезвляюсь от счастья, глядя на упругие ватные облака, плывущие вдоль иллюминатора, и в который раз удивляюсь глубине Божьего промысла, ведущего нас тайными, извилистыми, порой болотистыми тропами на пути к свету и правде.
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