Стало известно имя ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя своего новорожденно сына, который появился на свет в лондонской больнице Портленд 6 мая. Восьмого претендента на трон назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Они также представили ребенка его прабабушке, королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорском замке.

Первые догадки о беременности Меган Маркл появились в сентябре прошлого года. Поводом для них стал выход герцогов Сассекских на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками, надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости. Спустя месяц слухи подтвердил Кенсингтонский дворец.