Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына, который появился на свет в лондонской больнице Портленд 6 мая. Герцоги Сассекские вышли к журналистам в Виндзорском замке со словами: «Наш сын — просто мечта! Он очень милый и спокойный. Хотя не знаем, в кого он таким получился!»

Напомним, информация о первенце принца Гарри и Меган Маркл впервые появилась в их официальном Instagram-аккаунте. Имя мальчика пока не разглашается.

Первые догадки о беременности Меган Маркл появились в сентябре прошлого года. Поводом для них стал выход герцогов Сассекских на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками, надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости. Спустя месяц слухи подтвердил Кенсингтонский дворец.

Напомним, 37-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стала членом британской королевской семьи 19 мая 2018 года. Свадьба с принцем Гарри состоялась в Виндзорском замке в присутствии монархов и голливудских звезд, в том числе Дэвида и Виктории Бэкхем, Джорджа и Амаль Клуни, Элтона Джона и Опры Уинфри. Невеста выбрала платье от Givenchy, разработанное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, второй наряд — для торжественного ужина — сделала Стелла Маккартни.