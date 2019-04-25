СМИ: Джонни Депп встречается с танцовщицей из Петербурга

Английское издание Daily Mail рассказало о новой спутнице американского актера Джонни Деппа. По данным журналистов, 55-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» встречается с танцовщицей гоу-гоу из Петербурга Полиной Глен. Их видели в Москве, когда Джонни Депп приезжал на гастроли вместе со своей группой The Hollywood Vampires, а после — в Белграде, где актер снимается для нового кинопроекта.

Также Daily Mail пишет, что пара познакомилась в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе, где Полина проживает уже два года, и в ближайшее время планирует сыграть свадьбу. После этого актер приедет в Россию, чтобы познакомиться с родственниками новоиспеченной супруги.