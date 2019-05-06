Меган Маркл родила первенца
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
Первые догадки о беременности Меган Маркл появились в сентябре прошлого года. Поводом для них стал выход герцогов Сассекских на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками, надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости.
Спустя месяц слухи подтвердил Кенсингтонский дворец. В Твиттере официального представительства королевского семейства появилась информация о том, что герцогиня родит весной 2019 года. С тех пор стало известно, что Меган Маркл выбрала для родов больницу, расположенную недалеко от ее дома в Виндзоре, а не госпиталь Святой Марии в Лондоне, где появились на свет дети Кейт Миддлтон. Также герцогиня заявила, что не будет выходить с новорожденным малышом к прессе, но его снимки все же появятся в соцсетях королевской семьи.
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Принц Гарри и Меган Маркл в Марокко, февраль 2019 года
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Меган Маркл в Вестминстерском аббатстве, март 2019 года
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Меган Маркл на мероприятии в рамках Дня Содружества, март 2019 года
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Меган Маркл на мероприятии в рамках Международного женского дня, март 2019 года
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Принц Гарри и Меган Маркл на выступлении на Арене Уэмбли, март 2019 года
Напомним, 37-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стала членом британской королевской семьи 19 мая 2018 года. Свадьба с принцем Гарри состоялась в Виндзорском замке в присутствии монархов и голливудских звезд, в том числе Дэвида и Виктории Бэкхем, Джорджа и Амаль Клуни, Элтона Джона и Опры Уинфри. Невеста выбрала платье от Givenchy, разработанное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, второй наряд — для торжественного ужина — сделала Стелла Маккартни.
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