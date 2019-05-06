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Меган Маркл родила первенца

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.

 

 

Первые догадки о беременности Меган Маркл появились в сентябре прошлого года. Поводом для них стал выход герцогов Сассекских на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками, надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости.

  • Меган Маркл в платье Jason Wu в сентябре 2018 года 

  • Меган Маркл в платье Jason Wu в сентябре 2018 года 

  • Меган Маркл в платье Jason Wu в сентябре 2018 года 

Спустя месяц слухи подтвердил Кенсингтонский дворец. В Твиттере официального представительства королевского семейства появилась информация о том, что герцогиня родит весной 2019 года. С тех пор стало известно, что Меган Маркл выбрала для родов больницу, расположенную недалеко от ее дома в Виндзоре, а не госпиталь Святой Марии в Лондоне, где появились на свет дети Кейт Миддлтон. Также герцогиня заявила, что не будет выходить с новорожденным малышом к прессе, но его снимки все же появятся в соцсетях королевской семьи. 

  • Принц Гарри и Меган Маркл в Марокко, февраль 2019 года

  • Меган Маркл в Вестминстерском аббатстве, март 2019 года

  • Меган Маркл на мероприятии в рамках Дня Содружества, март 2019 года

  • Меган Маркл на мероприятии в рамках Международного женского дня, март 2019 года 

  • Принц Гарри и Меган Маркл на выступлении на Арене Уэмбли, март 2019 года

Напомним, 37-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стала членом британской королевской семьи 19 мая 2018 года. Свадьба с принцем Гарри состоялась в Виндзорском замке в присутствии монархов и голливудских звезд, в том числе Дэвида и Виктории Бэкхем, Джорджа и Амаль Клуни, Элтона Джона и Опры Уинфри. Невеста выбрала платье от Givenchy, разработанное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, второй наряд — для торжественного ужина — сделала Стелла Маккартни.

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