Меган Маркл родила первенца

Первые догадки о беременности Меган Маркл появились в сентябре прошлого года. Поводом для них стал выход герцогов Сассекских на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками , надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости.

Спустя месяц слухи подтвердил Кенсингтонский дворец. В Твиттере официального представительства королевского семейства появилась информация о том, что герцогиня родит весной 2019 года. С тех пор стало известно, что Меган Маркл выбрала для родов больницу, расположенную недалеко от ее дома в Виндзоре, а не госпиталь Святой Марии в Лондоне, где появились на свет дети Кейт Миддлтон. Также герцогиня заявила, что не будет выходить с новорожденным малышом к прессе, но его снимки все же появятся в соцсетях королевской семьи.