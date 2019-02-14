10 самых красивых пар Петербурга

«Собака.ru» дополняет список трехлетней давности новыми лав-стори петербургских актеров, танцовщиков, хореографов, стилистов и режиссеров. От Семаков до Боярских-Матвеевых — у этих героев мы призываем учиться гармонии, терпению и, конечно же, стилю!

Елизавета Боярская и Максим Матвеев Самая известная пара российского кино успевает играть в театрах, сниматься в фильмах, делать кавер-стори для «Собака.ru» и участвовать в рекламных кампаниях мировых брендов. Но все чаще в их инстаграмах появляются фотографии не со съемочных площадок, а с семейных застолий: в декабре прошлого года Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз — у пары родился еще один сын, Григорий. Про своего первенца Андрея актеры рассказывали так: «Мы даже внешне похожи и до сих пор спорим, в кого пошел наш сын. Помню, как еще в самом начале отношений мы снимали квартиру в Москве, и подвозивший нас к дому таксист, глядя на Максима, спросил: "Ой, это что, ваш брат-близнец?"».

Кристина Шапран и Тимур Аскеров Премьер Мариинки и солистка балета отлично смотрятся и на сцене «Лебединого озера», и на съемке в стиле кампейнов Calvin Klein, и на красной дорожке премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Вопрос, как сохранить такую гармонию, здесь напрашивается сам собой: «Я понимаю, что рядом с ним нужно быть женщиной — ранимой, чувствительной и чуточку позади него. — отвечает Кристина. — Мне кажется, это страшно, когда в паре начинается конкуренция, и меня очень устраивает наше положение: Тимур премьер, а я солистка, не прима-балерина».

Анна и Сергей Семак То, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, мы убеждаемся на примере главного тренера ФК «Зенит» и его супруги. Анна Семак воспитывает восьмерых детей, пишет трогательные сказки и делится личными историями в своем инстаграм-профиле @annas_secret_garden. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, ни о чем лишний раз не спрашиваю, просто верю в тебя, — обращалась она в открытом письме к Сергею. — И не только я: верят болельщики, верят атланты, поддерживающие своды у Эрмитажа, Пушкин и Петр Первый, уверена, тоже. Ты умный, сильный, добрый и настоящий, я бесконечно восхищаюсь твоей трудоспособностью, целеустремленностью, волей». А мы восхищаемся трепетными отношениями пары, задавшей новый хештег #ДавайтеЛюбитьКакПетербуржцы.

Марк Лапин и Ксения Милюкова На какую бы дорожку ни вышли Марк Лапин и Ксения Милюкова — Экономического форума, церемонии «Что Где Есть» или модного шоу в ДЛТ — она сразу становится голливудской. Сын сооснователя Ginza — воплощение Принца Эрика из мультфильма «Русалочка» — встречается с такой же «диснеевской» героиней, абсолютной чемпионкой по конному спорту. Надеемся на скорую royal wedding — с приданым в виде активов ресторанного холдинга, конечно же.

Матвей Ларионенко и Катя Сергеева И Матвей, и Катя — участники рейтинга «Собака.ru» Best Dressed в Петербурге: аксессуары от Off-White, Heron Preston и Yeezy они миксуют с одеждой собственного дизайна. Диджей и битмейкер 4eu3 создает рабочие куртки, гигантские шарфы и базовые вещи с вывернутыми наружу карманами под брендом Geneva Design — кажется, мы знаем, в чем будет ходить первенец пары!

Алексей Осипчук и Дарья Удалена Инь и ян городской светской хроники – чемпион Европы по парикмахерскому искусству Алексей Осипчук и модель Дарья Удалена – являются не только самой красивой, но и одной из самых модных пар. Ребята задают тренд на дабл-дрессинг и активный обмен вещами: звездные свитшоты бойфренда Даша носит с женственными шляпами и кожаными казаками, а жакет подбирает в цвет и тон мужскому пиджаку.

Галина Голованова и Николай Дворянкин Со званием завидной невесты Петербурга модель, продюсер и фэшн-режиссер Галина Голованова распрощалась полтора года назад. Девушка сказала «да» бизнесмену Николаю Дворянкину, от которого в скором времени родит дочку. Станет ли она новой музой бренда Ianis Chamalidy, пока неизвестно, но то, что унаследует красоту, обаяние и аристократичность родителей, — точно.

Илья Живой и Соня Вартанян Еще пару лет назад мы писали об Илье Живом как о талантливейшем молодом хореографе Мариинки (именно он ответственен за Daft Punk на сцене театра) и его же назвали главным женихом Петербурга. С первым — не ошиблись, со вторым — недосмотрели: теперь Илья женат на Соне Вартанян, которую увез за тысячи километров от громкой сцены и холодного города, чтобы сыграть спокойную, почти интимную, свадьбу. Сейчас пара не только живет, но и работает вместе: Соня — профессиональный стилист — придумывает костюмы для постановок супруга.