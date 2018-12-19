От свадьбы Меган Маркл до рождения принца Луи: главные фотографии королевской семьи за 2018 год

Для английской королевской семьи 2018 год стал самым ярким, счастливым и богатым на события. Чего только стоит свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которую посмотрело почти 30 миллионов человек, или рождение второго сына герцогов Кембриджских принца Луи, который стал пятым наследником британского престола. «Собака.ru» собрала главные кадры из «инстаграма» Кенсингтонского дворца, публикующего новости о жизни монархии, — от красивых и вдохновляющих до долгожданных и скандальных.