От свадьбы Меган Маркл до рождения принца Луи: главные фотографии королевской семьи за 2018 год
Для английской королевской семьи 2018 год стал самым ярким, счастливым и богатым на события. Чего только стоит свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которую посмотрело почти 30 миллионов человек, или рождение второго сына герцогов Кембриджских принца Луи, который стал пятым наследником британского престола. «Собака.ru» собрала главные кадры из «инстаграма» Кенсингтонского дворца, публикующего новости о жизни монархии, — от красивых и вдохновляющих до долгожданных и скандальных.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, май 2018 года
Рождение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, апрель 2018 года
Крещение принца Луи, июль 2018 года
Свадьба внучки королевы Елизаветы II — принцессы Евгении Йоркской, октябрь 2018 года
Объявление о беременности Меган Маркл, октябрь 2018 года
70-летие принца Чарльза, ноябрь 2018 года
Выступление Меган Маркл на церемонии The Fashion Awards, декабрь 2018 года
Рождественская открытка от королевской семьи, декабрь 2018 года
Фото: @kensingtonroyal
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.