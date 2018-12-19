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От свадьбы Меган Маркл до рождения принца Луи: главные фотографии королевской семьи за 2018 год

Для английской королевской семьи 2018 год стал самым ярким, счастливым и богатым на события. Чего только стоит свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которую посмотрело почти 30 миллионов человек, или рождение второго сына герцогов Кембриджских принца Луи, который стал пятым наследником британского престола. «Собака.ru» собрала главные кадры из «инстаграма» Кенсингтонского дворца, публикующего новости о жизни монархии, — от красивых и вдохновляющих до долгожданных и скандальных.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, май 2018 года

Рождение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, апрель 2018 года

Крещение принца Луи, июль 2018 года 

Свадьба внучки королевы Елизаветы II  — принцессы Евгении Йоркской, октябрь 2018 года 

Объявление о беременности Меган Маркл, октябрь 2018 года 

70-летие принца Чарльза, ноябрь 2018 года 

Выступление Меган Маркл на церемонии The Fashion Awards, декабрь 2018 года

Рождественская открытка от королевской семьи, декабрь 2018 года

Фото: @kensingtonroyal

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