Кенсингтонский дворец показал рождественскую открытку — с подросшим младшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Напомним, в середине ноября Кенсингтонский дворец опубликовал фотохронику с 70-летия принца Чарльза. На них наследник престола позирует вместе со своей супругой — Камиллой Паркер Боулз, детьми — принцем Уильямом и принцем Гарри, их женами — Кейт Миддлтон и беременной Меган Маркл, а также внуками — Джорджем, Шарлоттой и Луи Кембриджскими. Родителей Чарльза — королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, на фотографиях не оказалось.