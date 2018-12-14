Кенсингтонский дворец показал рождественскую открытку — с подросшим младшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма
В «инстаграме» Кенсингтонского дворца, который публикует новости о важнейших событиях в жизни британской королевской семьи, появилась рождественская открытка от герцогов Кембриджских. На снимке, сделанном фотографом Мэттом Портусом в Анмер-Холле, принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют со своими детьми: 5-летним принцем Джорджем, 3-летней принцессой Шарлоттой и 7-месячным принцем Луи.
Напомним, в середине ноября Кенсингтонский дворец опубликовал фотохронику с 70-летия принца Чарльза. На них наследник престола позирует вместе со своей супругой — Камиллой Паркер Боулз, детьми — принцем Уильямом и принцем Гарри, их женами — Кейт Миддлтон и беременной Меган Маркл, а также внуками — Джорджем, Шарлоттой и Луи Кембриджскими. Родителей Чарльза — королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, на фотографиях не оказалось.
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