Сергей Шнуров тайно женился

Напомним, 10 октября Шнуров был замечен во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Позднее сообщалось, что в тот день пара подала заявление на заключение брака.

Шнуров вышел со своей новый избранницей в свет несколько раз. Его видели 2 сентября на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» – «Спартак». 21 октября стало известно, что влюбленные тайно расписались.