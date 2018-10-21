Сергей Шнуров тайно женился
Стало известно, что лидер музыкальной группировки «Ленинград» и победитель премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергей Шнуров женился. Новой избранницей музыканта стала Ольга Абрамова. По данным информационных источников, близких к паре, новоиспеченные молодожены не хотели привлекать к себе много внимания, поэтому расписались тайно.
Напомним, 10 октября Шнуров был замечен во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Позднее сообщалось, что в тот день пара подала заявление на заключение брака.
Шнуров вышел со своей новый избранницей в свет несколько раз. Его видели 2 сентября на трибуне стадиона «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» – «Спартак». 21 октября стало известно, что влюбленные тайно расписались.
19 октября на пресс-конференции перед выступлением в «Зенит-Арене» Сергей Шнуров рассказал журналистам, что для него главное в девушке. «Девушка может быть совершенно не идеальной, но я посвящу ей песню. К девушкам я подхожу комплексно и выделять качества не умею. Если нравится, то во всем объеме», — заявил музыкант.
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