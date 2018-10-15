Опубликованы официальные кадры со свадьбы принцессы Евгении — и они очень красивые!

Букмекеры гадали имя дизайнера свадебного платья Евгении с самой помолвки: в числе претендентов были Вивьен Вествуд, Стелла Маккартни и Эрдем Моралиоглу. Однако принцесса решила поддержать британский бренд Piter Pilotto, который сделал для нее «один из самых утонченных и новаторских королевских свадебных нарядов в истории», по версии Harper’s Bazaar. Помимо подчеркнутой талии похудевшей невесты, все обсуждали глубокое декольте и открытую спину — Евгения специально выбрала такой фасон, чтобы показать свой шрам на спине от операции. «Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться от сколиоза, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти, — объяснила принцесса. — Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно».