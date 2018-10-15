Опубликованы официальные кадры со свадьбы принцессы Евгении — и они очень красивые!
Кенсингтонский дворец опубликовал официальные кадры со свадьбы принцессы Евгении Йоркской — дочери принца Эндрю, третьего сына королевы Елизаветы II. На прошлой неделе она вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка, с которым познакомилась в 2010 году на горнолыжном курорте. Свадьбу играли в часовне Святого Георгия в Виндзоре — там же, где обручились принц Гарри и Меган Маркл: на торжество приехали Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер, Дэми Мур, Робби Уильямс и Кара Делевинь, а также 1200 обычных британцев, выигравших приглашения в лотерею.
-
Фото: @kensingtonroyal
-
Фото: alexbramall
-
Фото: @kensingtonroyal
-
Второе свадебное платье принцессы Евгении сделал британский дизайнер Зак Позен. Фото: alexbramall
Букмекеры гадали имя дизайнера свадебного платья Евгении с самой помолвки: в числе претендентов были Вивьен Вествуд, Стелла Маккартни и Эрдем Моралиоглу. Однако принцесса решила поддержать британский бренд Piter Pilotto, который сделал для нее «один из самых утонченных и новаторских королевских свадебных нарядов в истории», по версии Harper’s Bazaar. Помимо подчеркнутой талии похудевшей невесты, все обсуждали глубокое декольте и открытую спину — Евгения специально выбрала такой фасон, чтобы показать свой шрам на спине от операции. «Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться от сколиоза, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти, — объяснила принцесса. — Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно».
Ранее Евгения Йоркская подробнее рассказывала об операции, которая длилась 8 часов и повлекла установление 20-сантиметровых титановых стержней. «Проблемы со спиной очень влияли на мою жизнь, как на жизнь любого 12-летнего подростка, — вспоминала принцесса — Теперь дети, глядя на меня, могут понять, что операция работает. Я — живое доказательство того, как врачи могут изменить жизнь человека».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Today is International Scoliosis Awareness Day and I’m very proud to share my X Rays for the very first time. I also want to honour the incredible staff at The Royal National Orthopaedic Hospital who work tirelessly to save lives and make people better. They made me better and I am delighted to be their patron of the Redevelopment Appeal. To hear more of my story visit http://www.rnohcharity.org/the-appeal/princess-eugenie-s-story @the.rnoh.charity #TheRNOHCharity #RedevelopmentAppeal #RNOH #NHS
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.