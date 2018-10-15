18+

Теперь официально: Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка

Кенсингтонский дворец подтвердил догадки репортеров: Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца весной 2019 года. Ранее о беременности герцогини Сассекской говорили в связи с ее выходом в «неудачном платье» Jason Wu на гала-концерте 100 Days To Peace: драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости.

 

 

Напомним, 37-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стала членом британской королевской семьи 19 мая этого года. Свадьба с принцем Гарри состоялась в Виндзорском замке в присутствии монархов и голливудских звезд, в том числе Дэвида и Виктории Бэкхем, Джорджа и Амаль Клуни, Элтона Джона и Опры Уинфри. Невеста выбрала платье от Givenchy, разработанное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, второй наряд — для торжественного ужина — сделала Стелла Маккартни.

Самые обсуждаемые свадьбы (и платья) сезона: от Меган Маркл до Оксаны Лаврентьевой

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров