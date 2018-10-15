Теперь официально: Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка
Кенсингтонский дворец подтвердил догадки репортеров: Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца весной 2019 года. Ранее о беременности герцогини Сассекской говорили в связи с ее выходом в «неудачном платье» Jason Wu на гала-концерте 100 Days To Peace: драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.
Напомним, 37-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стала членом британской королевской семьи 19 мая этого года. Свадьба с принцем Гарри состоялась в Виндзорском замке в присутствии монархов и голливудских звезд, в том числе Дэвида и Виктории Бэкхем, Джорджа и Амаль Клуни, Элтона Джона и Опры Уинфри. Невеста выбрала платье от Givenchy, разработанное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, второй наряд — для торжественного ужина — сделала Стелла Маккартни.
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