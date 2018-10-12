Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Наоми Кэмпбелл и другие гости свадьбы принцессы Евгении Йоркской
В Виндзорском замке прошла свадьба 28-летней принцессы Евгении Йоркской и 32-летнего предпринимателя Джека Бруксбэнка. Церемония собрала всю английскую королевскую семью, включая новоиспеченную герцогиню Сассекскую Меган, а также голливудских звезд: Лив Тайлер, Робби Уильямса и Дэмми Мур. Рассказываем подробнее.
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Принцесса Евгения в платье Peter Pilotto
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Джек Бруксбэнк
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen и шляпе Philip Treacy
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Меган Маркл в платье Givenchy и шляпе Noel Stewart
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Елизавета II и Филипп, герцог Эдинбургский
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Джеймс Мэттьюс и Пиппа Миддлтон в платье Emilia Wickstead
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Принцесса Йоркская Беатрис в костюме Ralph & Russo
Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, третьего сына королевы Елизаветы II. С предпринимателем Джеком Бруксбэнком они вместе уже 8 лет: познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии, а обручились в путешествии в Никарагуа. О помолвке члена монаршей семьи мир узнал 22 января этого года — с тех пор букмекеры (как и в случае с Меган Маркл) делали ставки на имя дизайнера свадебного наряда.
Ими оказались Питер Пилотто и Кристофер Вос, сделавшие акцент на зоне декольте и талии похудевшей невесты. От фаты Евгения отказалась, но украсила голову тиарой Grenville, созданной в 1919 году ювелирами Boucheron и принадлежавшей ее прабабушке Елизавете Боуз-Лайон. Кроме того, на принцессе были серьги с изумрудами и бриллиантами, а также обувь от бренда Charlotte Olympia.
Самые ожидаемые гости свадьбы — Кейт Миддлтон и Меган Маркл, как и в день своего торжества, выбрали платья от Alexander McQueen и Givenchy. Другие приглашенные — принцесса Йоркская Беатрис, Наоми Кэмпбелл и Лив Тайлер тоже поддержали британских дизайнеров: Тамару Ральф, Майкла Руссо и Викторию Бэкхем, которая приезжала в Виндзорский замок в мае — на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.
Фото: Tim Rooke/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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