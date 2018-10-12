Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Наоми Кэмпбелл и другие гости свадьбы принцессы Евгении Йоркской

Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, третьего сына королевы Елизаветы II. С предпринимателем Джеком Бруксбэнком они вместе уже 8 лет: познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии, а обручились в путешествии в Никарагуа. О помолвке члена монаршей семьи мир узнал 22 января этого года — с тех пор букмекеры (как и в случае с Меган Маркл) делали ставки на имя дизайнера свадебного наряда.

Ими оказались Питер Пилотто и Кристофер Вос, сделавшие акцент на зоне декольте и талии похудевшей невесты. От фаты Евгения отказалась, но украсила голову тиарой Grenville, созданной в 1919 году ювелирами Boucheron и принадлежавшей ее прабабушке Елизавете Боуз-Лайон. Кроме того, на принцессе были серьги с изумрудами и бриллиантами, а также обувь от бренда Charlotte Olympia.