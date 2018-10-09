Свадьба Наташи Олиной и Дмитрия Гурова: яхта, «Парус» и украденные цыгане
Номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», идеолог пространств «Голицын-Холл», «Циферблат», «Цифербург», кафе «Брат» и бара «Приличное место» Наташа Олина вышла замуж за своего партнера по проектам и жизни Дмитрия Гурова. Для «Собака.ru» Наташа написала колонку о своей свадьбе: почему организовать ее было сложнее, чем чужое мероприятие и какие конкурсы (да!) действительно нужны на празднике.
Знакомство и предложение
Познакомились мы с Димой десять лет назад в дверях маленького театра, где потом еще долго играли в спектаклях, учились стоять на голове, ездили автостопом на гастроли — все, как у людей. Именно из этой хаотичной творческой деятельности потом вышло свободное пространство «Цифербург» и другие наши проекты.
О свадьбе мы ни разу не говорили, но в прошлом августе, когда катались на яхте в Крыму, Дима подсел ко мне с серьезным лицом, достал кольцо и предложил состариться вместе и умереть в один день. Я, конечно же, согласилась. Мы не знали, что делать дальше, — в кино после «да» и поцелуя обычно сразу пускают титры. Дима придумал: «Пошли купаться!», — нырнуть с борта и постараться осознать произошедшее было лучшим решением. Я, никогда не мечтая о свадьбе и не придавая событию никакого значения, вдруг почувствовала себя в тысячу раз счастливей, чем раньше, и это ощущение со мной до сих пор.
СПОЙЛЕР: свадьба — это классно!
Подготовка
Свадьбу организовывали сами при помощи event-команды «Голицын-Холла» и друзей (тоже профессионалов своего дела). Руководила процессом арт-директор Оля Пуговкина, к которой я долго не решалась подойти с фразой «подруга, прости, но в этот день ты будешь работать». К счастью, Оля охотно приняла предложение, и мы начали действовать. Скажу честно, я удивилась, что одну свою свадьбу организовать гораздо сложнее, чем 50 чужих. Не знаю, как это работает: вот тебе план, закрывай задачи, считай бюджет, делай выбор, и получится свадьба, но когда вы — жених и невеста, все тут же путается в голове. Из Наташи, которой все это не важно, я быстро превратилась в классическую невесту, у которой «все не так и не то». В этом плане сильно помогали друзья, которые сделали нам девичник и мальчишник, как в американских фильмах, а в день перед свадьбой увезли меня в загородный отель и убедили, что все будет в порядке.
Платье невесты и костюм жениха
Свое свадебное платье я нашла в салоне «ExMiss» после того, как мы с мамой и подругами терпеливо обошли дизайнерские места с практически одинаковыми нарядами. Попали в салон случайно — он находится недалеко от дома, и оказалось, что это прекрасное место, где мне подошли абсолютно все платья. Выбор пал на то, в которое я влюбилась моментально.
Костюм жениха мы купили в магазине итальянской одежды «Albione» в ТРЦ «Галерея». Померили первый, Дима сказал «восхитительно» и «я больше ничего мерить не буду». А кольца делали на заказ, и они получились совершенно разными: у — Димы простое массивное из красного золота, а у меня — аккуратное из белого с камнями.
Тематика
Все, что мы поняли за годы непрерывной организации мероприятий, — никакая «тематика» и «форма» не гарантирует успеха, а иногда может даже создать напряжение. Наш рецепт идеального праздника, в котором мы еще раз убедились на свадьбе, — собрать вместе людей, которых ты любишь, и сделать так, чтобы им было хорошо. Ну, и обсыпать всех блестками, конечно.
Локация
Мероприятие проходило в ресторане «Паруса» на Петровской Косе. Для нас было важно праздновать не на работе (самый популярный вопрос «а почему не в Голицын-Холле?»), потому что на работе невозможно расслабиться. Мы представляли свадьбу на природе, желательно — на берегу Финского залива, но не хотели везти гостей далеко за город, и «Паруса» оказались идеальным местом. 20 минут от центра, вокруг — природа и вода! Вдобавок в ресторане есть панорамный зал с двумя террасами и вторым этажом без крыши — если повезло с погодой, открывается потрясающий вид.
Регистрация
Представьте, регистрация и праздник проходят в один день: в 9:00 уже пришел визажист, чтобы накрасить меня, маму, тетю и подруг. Мы вместе пьем кофе с тортом в моем родительском доме, шутим и нервничаем. Дальше приезжает Дима, и все дамы одновременно пытаются погладить ему рубашку, накормить тортом и не показывать меня в платье. А с Крестовского острова уже звонят организаторы, чтобы сказать, что мы опаздываем на фотосессию. Мы выпрыгиваем из квартиры в Uber Black (кстати, отличная альтернатива всем этим странным свадебным тачкам) и отправляемся в парк. Там я целый час скачу на своих каблуках по газонам и камешкам ради красивых снимков, а Димочка меня «ловит». А после мы спешим в ЗАГС, где встретили около 20 человек, которые захотели поплакать под марш Мендельсона. Свидетельницей была моя подруга и коллега по кафе «Брат» и другим фуд-проектам Анита Столярова, а свидетелем — наш друг и основатель «Голицын-Лофта» Александр Басалыгин.
Прогулка
На регистрации было красиво и трогательно, но нас не покидало чувство, что мы играем для зрителей роль, и от этого нам никуда не деться. Поэтому после ЗАГСа мы быстро рассадили гостей по машинам, а сами отравились на прогулку на катере — по рекам, каналам и прямо к «Парусам». Этот час дал нам с возможность побыть наедине, выдохнуть, взбодриться и вспомнить, что этот день только для нас двоих и главная задача — получить удовольствие. На прогулку мы пригласили только фотографа Леру Ушакову: о том, что она будет снимать мою свадьбу я знала задолго до того, как Дима сделал мне предложение.
Атмосфера
Вообще, все ключевые роли на празднике получили наши друзья и партнеры. Репортаж снимала Юля Потатуева, с которой мы делали много съемок для «Брата», выездную регистрацию на крыше «Парусов» вела Майя Лилле — режиссер того самого театра из начала истории, а музыку для гостей играли диджей Алексей Синицын и группа Funkbusters — музыканты, которые часто выступали у нас в «Голицыне» вместе и по отдельности (и каждый раз это было прекрасно!). Ведущим был художник Артем Брюхов: я встретила его в момент, когда отчаялась найти тамаду по знакомым и «топам». Он в течение семи лет занимался проведением свадеб в Екатеринбурге, и пришлось уговаривать его «тряхнуть стариной». Но оно того стоило: Артем талантливый и смешной, плюс нечасто бывает, что ведущий знает почти всех гостей и искренне рад за жениха и невесту.
Празднование
Классическую программу из регистрации и банкета разбавлял фильм, в который наши мамы собрали поздравления от всех родственников. Ролик оказался настолько крутым и трогательным, что плакали абсолютно все гости. Хотя слезы и объятия сопровождали всю нашу свадьбу — это был какой-то взрыв любви и добра! А на случай, если все будет слишком мило и сладко, свидетельница Анита заготовила конкурс с чулками на голову, который нашла в «гугле» по запросу «самые лютые конкурсы на свадьбу». Аниту опередил свидетель, который «украл» с мероприятия в соседнем ресторане цыган. Этот момент был одним из самых запоминающихся на свадьбе, потому что такого поворота точно никто не ожидал.
Свадебное путешествие
Наша вечеринка завершилась купанием в заливе, после чего друзья поехали на афтепати в наш бар «Приличное место», а мы с Димой — отдыхать в отель VODA в Солнечном. А дальше был медовый месяц в Италии, который мы не успели спланировать из-за подготовки к свадьбе. Взяли билеты и улетели на три недели — любим составлять маршрут на ходу. Дни на юге страны, зафиналенные отдыхом в Риме, получились отличными, но это уже и правда другая история.
Фото: Валерия Ушакова, Юлия Потатуева
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.