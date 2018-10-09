Свадьба Наташи Олиной и Дмитрия Гурова: яхта, «Парус» и украденные цыгане

Знакомство и предложение

Познакомились мы с Димой десять лет назад в дверях маленького театра, где потом еще долго играли в спектаклях, учились стоять на голове, ездили автостопом на гастроли — все, как у людей. Именно из этой хаотичной творческой деятельности потом вышло свободное пространство «Цифербург» и другие наши проекты.

О свадьбе мы ни разу не говорили, но в прошлом августе, когда катались на яхте в Крыму, Дима подсел ко мне с серьезным лицом, достал кольцо и предложил состариться вместе и умереть в один день. Я, конечно же, согласилась. Мы не знали, что делать дальше, — в кино после «да» и поцелуя обычно сразу пускают титры. Дима придумал: «Пошли купаться!», — нырнуть с борта и постараться осознать произошедшее было лучшим решением. Я, никогда не мечтая о свадьбе и не придавая событию никакого значения, вдруг почувствовала себя в тысячу раз счастливей, чем раньше, и это ощущение со мной до сих пор.

СПОЙЛЕР: свадьба — это классно!