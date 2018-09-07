СМИ: Меган Маркл ждет первенца

Мировые таблоиды, пристально следящие за жизнью новоиспеченных герцогов Сассекских, утверждают, что Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри. Поводом для заявления стал выход пары на гала-концерте 100 Days To Peace по случаю 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны. Меган, следуя рекомендациям супруга не носить костюмы с брюками, надела синее платье от Jason Wu с лодочками нового «королевского сапожника» Aquazzura. Драпировки наряда провокационно собирались на животе, создавая визуальный эффект округлости (или все же подтверждая беременность?).