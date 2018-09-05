Самые обсуждаемые свадьбы (и платья) сезона: от Меган Маркл до Оксаны Лаврентьевой

Меган Маркл в платье Givenchy

О том, кто сделает платье для невесты принца Гарри, гадали несколько месяцев. Сначала букмекеры ставили на Inbal Dror, чьи эскизы наряда слили в есть TMZ, позже в качестве основных претендентов называли единственных участников Недели Высокой моды из Великобритании Ralph & Russo, а после говорили, что Меган Маркл поддержит борца за экологию Стеллу Маккартни. Правы оказались лишь частично: платье от Стеллы Маккартни Меган надела на торжественный ужин, а вот на основной церемонии в Виндзорском замке она появилась в минималистичном образе от Givenchy — французской марки, возглавляемой британкой Клэр Уэйт Келлер.

По словам нашего колумниста и историка моды Мэган Виртанен, наряд хоть и был очень красивым, нарушал все мыслимые и немыслимые правила этикета. «Соблюдение норм требовало бы платья пастельного оттенка, но не белого, да и фата в таких случаях не принята», — писала она. Впрочем, миллионам зрителей прямого эфира со свадьбы, традиции были не так важны: они видели на экране настоящую сказку, доказывающую, что «даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца».