Свадьба Лены и Жени Шейдлиных: эксклюзивные фотографии

В 2011 году я стала встречаться с Евгением Шейдлиным, взяла его фамилию в социальных сетях: это произошло после нашего первого Нового года, когда на 23 этаже под песню фейерверков он по словам на каждое ухо произнес «Я тебя люблю». Вот теперь мы, семь лет провстречавшись, живем вместе и растим кошку.

Когда мне исполнилось 23, проходила моя первая выставка с интерактивными инсталляциями «Вселенная Шейдлина», которая была посвящена космосу, тому, что мы все рождаемся инопланетянами, только потом об этом забываем. Приехали мои родители из Саратова, собрались близкие друзья. В тот день было холодно, ветер выталкивал людей в помещение, а я, обнявшись с Женей, стояла на крыше и грелась в его теплых щеках, уткнувшись ледяным носом. И вот он произнес: «Ты выйдешь за меня?».