Художница и блогер Лена Шейдлина вышла замуж
Номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», художница и блогер-миллионник Лена Шейдлина вышла замуж – фотографией с радостного события, состоявшегося в Греции, девушка поделилась в своем «инстаграме». Избранником стал Евгений Шейдлин, который сделал ей предложение год назад на открытии выставки «Вселенная Шейдлина» в пространстве «Арт-муза».
Ровно год назад мы познакомились с @sheidlina @shalalabaph на проекте @broblogger , и После получаса беседы , я сказал « ну что мои молодожены, увидимся на вашей свадьбе» и так и произошло, сегодня на #santorini мы поженили #шейдлины х , аж в 3 х локациях , в начале Красивая церемония , собственно откуда и эта фотография, дальше был 2 х часовой ужин в ресторане Пиргас, и потом мы переоделись в платья и шорты с принятом фламинго, и переехали в пляжный клуб Ялос! В общем скоро увидите ролик от @artemkorzhavin . А пока 1.06.2018 мы продолжаем веселье! . Орг @imarry_events @wedsingreece . #василийцарев #цареввасилий #top13spb
Напомним, пара встречается уже семь лет. В 2017 году Лена и Женя снимались для нашего сентябрьского номера, вскоре после объявления о помолвке.
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