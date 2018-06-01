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Художница и блогер Лена Шейдлина вышла замуж

Номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», художница и блогер-миллионник Лена Шейдлина вышла замуж – фотографией с радостного события, состоявшегося в Греции, девушка поделилась в своем «инстаграме». Избранником стал Евгений Шейдлин, который сделал ей предложение год назад на открытии выставки «Вселенная Шейдлина» в пространстве «Арт-муза». 
 

His mine, I’m his

Публикация от Ellen Sheidlin (@sheidlina)

Ровно год назад мы познакомились с @sheidlina @shalalabaph на проекте @broblogger , и После получаса беседы , я сказал « ну что мои молодожены, увидимся на вашей свадьбе» и так и произошло, сегодня на #santorini мы поженили #шейдлины х , аж в 3 х локациях , в начале Красивая церемония , собственно откуда и эта фотография, дальше был 2 х часовой ужин в ресторане Пиргас, и потом мы переоделись в платья и шорты с принятом фламинго, и переехали в пляжный клуб Ялос! В общем скоро увидите ролик от @artemkorzhavin . А пока 1.06.2018 мы продолжаем веселье! . Орг @imarry_events @wedsingreece . #василийцарев #цареввасилий #top13spb

Публикация от ВЕДУЩИЙ ВАСИЛИЙ ЦАРЕВ |ТОП13 (@vasilytsarev)

Just married 🦋🌸💖

Публикация от 𝓐𝓇𝒾𝓃𝒶 𝓞𝓃𝒹𝒾𝓃𝑒 (@arinaondine)

 

Напомним, пара встречается уже семь лет. В 2017 году Лена и Женя снимались для нашего сентябрьского номера, вскоре после объявления о помолвке. 

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