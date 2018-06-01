Художница и блогер Лена Шейдлина вышла замуж

Номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», художница и блогер-миллионник Лена Шейдлина вышла замуж – фотографией с радостного события, состоявшегося в Греции, девушка поделилась в своем «инстаграме». Избранником стал Евгений Шейдлин, который сделал ей предложение год назад на открытии выставки «Вселенная Шейдлина» в пространстве «Арт-муза».

