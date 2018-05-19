Кто стал дизайнером второго свадебного платья Меган Маркл?

Пышную свадебную церемонию, которая началась в 11 утра и закончилась 25-минутной каретной процессией по Виндзору (именно там проходила свадьба новоиспеченных герцога и герцогини Сассекских), продолжил семейный ужин. Ну, как семейный – на нем присутствовало около 600 гостей, в том числе члены королевской семьи и близкие друзья пары. Для второй части свадьбы Меган Маркл сменила платье на более удобное и расслабленное, но такое же минималистичное как и первое от Givenchy. Его дизайнером стала Стелла Маккартни – британка, которая тоже лидировала в фэшн-ставках букмекеров (вместе с брендами Ralph & Russo, Inbal Dror и Burberry).