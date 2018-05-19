Фото дня: Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри в платье от Givenchy
Вопреки всем ожиданиям, главная невеста года Меган Маркл выбрала брендом свадебного платья не Ralph & Russo или Inbal Dror (как предсказывали букмекеры), а Givenchy. Так новоиспеченная принцесса решила поддержать британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер, которая недавно вступила в должность креативного директора французской марки.
Консервативное закрытое платье белого цвета было дополнено длинной фатой, которую несли сразу несколько человек, и тиарой. Все подробности королевской свадьбы смотрите в нашем прямом эфире.
Ms. Meghan Markle arrives at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/Hj79je8glV— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.
Фото: vogue.co.uk
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