Фото дня: Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри в платье от Givenchy

Вопреки всем ожиданиям, главная невеста года Меган Маркл выбрала брендом свадебного платья не Ralph & Russo или Inbal Dror (как предсказывали букмекеры), а Givenchy. Так новоиспеченная принцесса решила поддержать британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер, которая недавно вступила в должность креативного директора французской марки.