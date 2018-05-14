Милана Кержакова о супруге: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»

Слухи о разладе в семье Кержаковых подтвердились: Милана Кержакова рассказала о разрыве с футболистом в комментариях к фотографии в Instagram.

— Я давно уже не с ним в отношениях, — ответила подписчице Милана. — Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы.