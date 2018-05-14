Милана Кержакова о супруге: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»
Слухи о разладе в семье Кержаковых подтвердились: Милана Кержакова рассказала о разрыве с футболистом в комментариях к фотографии в Instagram.
— Я давно уже не с ним в отношениях, — ответила подписчице Милана. — Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы.
В прошлом году не стало отца Миланы, сенатора Законодательного Собрания Вадима Тюльпанова. Милана Кержакова рассказала «Собака.ru», как пережила тяжелейшую потерю на последнем месяце беременности.
Милана и Александр женаты с 2015 года, в 2017 году в семье родился сын Артемий, который стал героем январской обложки журнала «Собака.ru». В 2015 году Кержаковы основали благотворительный фонд «Звезды Детям», который ежегодно проводит аукционы. Деньги с продажи лотов идут на нужды петербургских и областных детей-сирот и детей из семей, попавшимх в трудную жизненную ситуацию.
В июле 2017 года Александр Кержаков завершил карьеру нападающего "Зенита", а в марте был назначен тренером юношеской сборной России, состоящей из игроков 2001 года рождения.
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