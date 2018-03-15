Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о свадьбе
Писатель Александр Цыпкин и основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева женятся — об этом пара объявила в совместном Instagram-аккаунте «Диалоги с котиком», который попал под категорию «18+» и фиксирует самые яркие моменты их отношений (от свиданий из-за «чувства противоречия» до сексуальных несовпадений по гороскопу).
О связи Цыпкина и Лаврентьевой стало известно осенью прошлого года: доводы прессы пара подтвердила сама, появившись за ручку на благотворительном вечере Action!. Для обоих этот брак станет не первым — писатель развелся в июне 2017-го, а Оксана была замужем за бизнесменом Антоном Паком. Сейчас девушка воспитывает двоих детей, дочь Алину и сына Егора.
В одной из своих прошлогодних колонок для «Собака.ru» Александр Цыпкин рассуждал о браке и разводе так: «...жена абсолютно задавила мужа, в каждом споре угрожала, что если он не сделает то, что ей хочется, она пойдет до конца, до разрыва. Он перестал кататься на лыжах, общаться с друзьями, видеться с ребенком от первого брака. Она отжала его до состояния растения. Потом он встречает другую девушку и решает развестись. Ему уже были не важны ее угрозы, напротив, он стал ждать, что спровоцирует расставание».
Фото: Instagram @dialogiskotikom
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