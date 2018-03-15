Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о свадьбе

В одной из своих прошлогодних колонок для «Собака.ru» Александр Цыпкин рассуждал о браке и разводе так: «...жена абсолютно задавила мужа, в каждом споре угрожала, что если он не сделает то, что ей хочется, она пойдет до конца, до разрыва. Он перестал кататься на лыжах, общаться с друзьями, видеться с ребенком от первого брака. Она отжала его до состояния растения. Потом он встречает другую девушку и решает развестись. Ему уже были не важны ее угрозы, напротив, он стал ждать, что спровоцирует расставание».