Потомок царской династии Ростислав Романов о привилегиях, часах с фамильной кровью и женитьбе

И сформировать новый образ царских потомков?

Да. Нас — я имею в виду меня, моих сестер и братьев — воспитывали так, чтобы мы всегда, с одной стороны, понимали ответственность за свое имя, а с другой — были чем-то большим, чем просто представителем династии. Это важная часть жизни, но это далеко не вся жизнь. Мы не проводим время в сплошных балах и вечеринках. Мы все много работаем, в том числе и по экономическим соображениям.

Вас можно считать завидным холостяком?

Честно? По моему собственному мнению, я максимально далек от тех, кого можно было бы так назвать. Но мне интересно сыграть в новую игру, примерить новую роль.

Как в свое время роль художника?

Это точно не было игрой. Просто в какой-то момент я стал рисовать, и это меня спасло. Когда мой отец умер, мне было всего тринадцать лет, и в своей бесконечной глупости я решил, что могу исполнять его роль — я же теперь глава семьи и должен нести это бремя. Меня это чуть не убило — в прямом, физическом смысле. Это тяжелая работа. И живопись действительно стала моим спасением. Я не рассматриваю занятия ею и все остальное как разные части моей жизни, как это делает, например, принц Уильям: сейчас он — монархическая особа, а сейчас — обычный человек. Нет, то, что я Романов, и то, что я художник, — это тесно переплетенные сущности. Искусство — это не моя карьера, не моя работа — это фактически моя жизнь, моя страсть, мне нравится называть это «моей навязчивой идеей». Самая приятная часть принадлежности к Романовым — то, что очень легко и быстро открываются разные двери, рушатся барьеры, самые богатые и влиятельные люди мира легко соглашаются на общение. То, о чем когда-то говорил мой друг, оказалось правдой. Не могу сказать почему, но у меня никогда не было особого благоговения перед большими состояниями.