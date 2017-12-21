Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл
В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появились официальные помолвочные снимки принца Гарри и Меган Маркл. На первом, сделанном фотографом Алексом Любомирским, влюбленные сидят на ступенях виндзорского замка Фрогмор-хаус: жених — в синем консервативном костюме, невеста — в вечернем платье от Ralph & Russo. Второй, портретный, сделан в черно-белом варианте и показывает бриллиантовое кольцо Маркл, дизайн которого Гарри разработал самостоятельно.
Thank you so much for all of the wonderful comments following the release of Prince Harry and Ms. Meghan Markle's engagement photographs. The couple are so grateful for the warm and generous messages they have received during such a happy time in their lives. As a way to say thank you, they have decided to share this candid photograph from the day of their portrait sittings directly with all of you.
Напомним, свадьба принца состоится 19 мая 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Предположительно, на торжестве не будет репортеров, а будущая герцогиня пойдет под венец в платье от израильского дизайнера Inbal Gror.
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