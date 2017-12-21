Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл

В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появились официальные помолвочные снимки принца Гарри и Меган Маркл. На первом, сделанном фотографом Алексом Любомирским, влюбленные сидят на ступенях виндзорского замка Фрогмор-хаус: жених — в синем консервативном костюме, невеста — в вечернем платье от Ralph & Russo. Второй, портретный, сделан в черно-белом варианте и показывает бриллиантовое кольцо Маркл, дизайн которого Гарри разработал самостоятельно.