Для редакции «Собака.ru» DJ Kosinus как родной: c Лешей мы прошли через «Тоннель», пережили «Опиум», постриглись в адепты его фитнес-движения Human 3000, приняв позу собаки (было не сложно), и просто подстриглись, когда он взял в руки ножницы. И тут на июньскую церемонию премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», читай: в семью, Леша приводит девушку, на которой собирается жениться, — телеведущую и экс-участницу шоу «Дом-2» Алену Водонаеву. На законных правах мы устроили Алене смотрины и задали нериторический вопрос: «Леша, кто это?»
Не, любовь: предсвадебная съемка Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
-
На Алене: свитер Stella McCartney, костюм Moncler Gamme Rouge, серьги и подвеска Маrni, обувь Givenchy . На Алексее: бомбер Balenciaga, свитер Stone Island, джогеры Ralph Lauren (все — ДЛТ)
Леша, так кто это?
Леша: Это Алена, она будет жить с нами. (Cмеется.) С тех пор как мы объявили о женитьбе, нас постоянно просят рассказать какую-нибудь лав-стори, мы даже уже пробовали сочинять. На самом деле все до ужаса банально, как в девичьих ромкомах: встречаешь своего человека — и хочешь провести с ним всю жизнь. Мы вместе три месяца, но мне понадобилось пять недель, чтобы сделать Алене предложение.
Странно, мне казалось, тебе понадобилось несколько лет — вы ведь давно знакомы?
Алена: Да, уже четыре года. Наши «купидоны» — идеолог Loshadka Prty Дима Эстрин и мой экс-директор Илья Дыбов — поставили нас в совместный диджей-сет. Тогда считалось модным, если знаменитость вставала за «вертушки». Помню, Леша отнесся ко мне снисходительно: мол, пусть танцует рядом и будет красивой, а я буду делать музыку. И он правда круто делал музыку — я осталась под таким впечатлением, что во всех интервью говорила, как он сексуален за работой. Сейчас СМИ подняли архивы и припоминают мне эти слова. Но я и не против.
Окей, он сексуален, ты сексуальна — почему в тот раз дело не дошло до свадьбы?
Алена: Леша тогда был в отношениях, довольно серьезных и длительных, а я верю в woman power и никогда не перехожу никому дорогу, даже если чувствую, что могу. После нашего знакомства я подначивала Дыбова пригласить Лешу на ужин в «Аптеку». Думала, не согласится, но он пришел. Сейчас мы вспоминаем эту встречу, и Леша говорит, что я была очень важная и деловая, но милая. (Смеется.) С тех пор мы общались как друзья. Точнее, это я думала «как друзья», а Леша, как выяснилось, все это время подкатывал, но оказался настолько интеллигентным пикапером, что я и не заметила.
Леша: Когда мы перечитывали многолетнюю переписку в мессенджерах, я показывал Алене на отдельные сообщения: «Ну вот здесь же я тебе почти прямо говорю, что ты мне небезразлична», — а она ничего не понимала, оказывается. Я же вырос в профессорской семье, не мог так прямо выложить все свои чувства девушке.
Алена: Да здесь дело не в профессуре, а в Петербурге, у меня родители тоже врач и педагог, но в Сибири все проще, чем на Неве.
-
На Алене: джинсы Off-White, платье Carven, плащ Alexander Wang (все — ДЛТ), ремень Marni (Au Pont Rouge). На Алексее: джинсовый костюм G-Star Raw, свитер Alexander McQueen (все — ДЛТ)
-
На Алене: джинсы Off-White, платье Carven, плащ Alexander Wang (все — ДЛТ), ремень Marni (Au Pont Rouge). На Алексее: джинсовый костюм G-Star Raw, свитер Alexander McQueen (все — ДЛТ)
Как же тебя, Алена, такие родители отпустили на «Дом-2»?
Алена: А они не знали. Я сказала, что собираюсь в Москву писать диплом. Кстати, не соврала: я журналист, и темой работы выбрала реалити-шоу. Просто у меня хватило смелости сделать себя подопытной своего же исследования. К тому же тогда «Дом-2» был «Фабрикой звезд» для бедных — любая девчонка с периферии могла стать звездой, и петь необязательно. А родители, конечно, были в шоке — они у меня спокойные и рассудительные люди, как Леша. Это я в семье взрывная.
Леша: Алена как раз похожа на мою маму характером. Видимо, поэтому с первой встречи они стали общаться так, будто всегда друг друга знали. Алена считает себя достаточно черствой и резкой. А я думаю, что она просто всегда говорит по делу — можно бесконечно захваливать и лелеять любимого человека, оставляя его на том же месте, где он есть. А можно высказывать справедливую критику, позволяя ему расти. Первое — зона комфорта, второе — настоящая любовь.
Все хорошо, но зачем так спешить со штампом в паспорте?
Леша: У Алены есть сын Богдан от предыдущего брака, ему семь лет — тот возраст, когда как раз формируется отношение к семейным ценностям. Он должен понимать: когда люди любят друг друга, они берут на себя ответственность. Вот ты говоришь «штамп в паспорте» и глаза закатываешь, а зачем? Модно считать брак устаревшим ритуалом, но вообще-то человеку для здорового и гармоничного существования нужны ритуалы и нужен режим. Штамп в паспорте — это ритуал, жизнь в браке — это режим. Это классно, это по-взрослому, это значит, что ты готов нести ответственность не по настроению, а всегда.
-
На Алексее: пальто Acne Studios, брюки Gucci, свитер Stone Island. На Алене: куртка Alexander Wang, свитер MCQ, юбка MSGM (все — ДЛТ)
Кстати, о ритуалах. Как жаль, что вы не зовете нас на каравай и конкурсы с ползунками.
Леша: Мы вообще никого не зовем. Пусть это будет только наш праздник. Шумно отмечать можно десятилетие со дня свадьбы, тогда будет чем гордиться.
Алена: Таинство брака все же должно быть немного таинством, с дурацкими конкурсами это невозможно. Мне хочется быть только с Лешей. Потом, конечно, мы устроим праздничный ужин с родителями и с Богданом, который категорично настроен поесть свадебный торт. (Смеется.)
-
Первое совместное появление Алексея и Алены на премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», июнь 2017 года
Какие отношения сложились у Леши и Богдана?
Алена: Они большие друзья. Обычно мужчины не слишком любят возиться с совсем маленькими детьми, а Леше, считай, повезло — ему достался готовый ребенок в самом интересном возрасте.
А вот только что Богдан договорился с Лешей, что съест десять ложек супа и побежит смотреть мультики, а ты ему строго сказала доесть до конца, аргументируя это тем, что ты здесь его мама. И кто в доме хозяин?
Алена: Я где-то читала, что у любой женщины есть три лица материнства: «мать», «недомать» и «перемать». И из-за того что долгое время рядом со мной не было надежного мужчины-партнера, я стала немного «перематерью». Отучиться мгновенно сложно, но, думаю, я скоро найду баланс — Леша очень терпеливо мне в этом помогает.
Ваше первое появление на нашей церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» взорвало фан-клуб Алены, а потом еще и скорая помолвка свела всех с ума: Водонаева беременна? У них пиар-роман? Что же происходит?
Алена: Вот, кстати, очень важный момент: я знала, что так будет, и многие мои подписчики, к сожалению, хамят в комментариях, да и Леше в личку. И мне было немного стыдно за то, чему я его подвергну, а он мне сразу, в отличие от предыдущих моих партнеров, спокойно сказал: «Все в порядке, я не обращаю внимания».
Леша: Самые смешные теории даже не про пиар-роман, а про наш образ жизни. Ни я, ни Алена не курим, не пьем ни капли алкоголя и тем более не употребляем никаких стимуляторов. И вот выкладывает она очередную панк-рок-фотографию, как мы любим, — в коже, с тенями, а в ответ сразу сотня комментариев: «Наркоманы! Наркоманы!» Похоже, бабушки у подъезда наконец-то освоили «Инстаграм».
-
На Алексее: пальто Acne Studios, брюки Gucci, свитер Stone Island. На Алене: куртка Alexander Wang, свитер MCQ, юбка MSGM (все — ДЛТ)
-
На Алене: свитер Stella McCartney, костюм Moncler Gamme Rouge, серьги и подвеска Маrni, обувь Givenchy . На Алексее: свитер Stone Island, джогеры Ralph Lauren (все — ДЛТ)
-
На Алене: свитер Stella McCartney, костюм Moncler Gamme Rouge, серьги и подвеска Маrni, обувь Givenchy . На Алексее: свитер Stone Island, джогеры Ralph Lauren (все — ДЛТ)
Алена, все же чем тебя наш Леша зацепил? Ты вся из себя секс-бомба со скулами Анджелины Джоли, грудью Памелы Андерсон и попой Бейонсе, легко могла найти себе обеспеченного покровителя и вела бы «Инстаграм» бедной богатой девочки с различных курортов.
Алена: Я не стремилась кому-нибудь себя всучить повыгоднее, хотя у меня есть такие знакомые девушки, и они вполне счастливы, но это не по мне. У них есть деньги? Окей, но от отношений мне нужно больше, чем деньги, — романтические личные моменты, классный секс с молодым, любимым мужчиной. Я всегда встречалась с ровесниками и никогда не хотела искать себе покровителей. К тому же с Лешей мне интересно, у нас общие цели, к которым мы идем, и вообще много общего, мы любим путешествовать и уже успели устроить себе небольшой евротур и побывать в Азии. В свадебное путешествие отправимся в Иерусалим — очень хочу добраться до Стены Плача. Да и с Петербургом впервые по-настоящему меня познакомил Леша. Мы устраиваем марш-броски по всем достопримечательностям, ходим втроем с Богданом на долгие прогулки и в культпоходы. А еще Леша мне был предначертан.
Это как? Гадалка сказала?
Алена: Лучше — ясновидящий и победитель «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев. Мы с ним вместе ведем шоу на RU.TV «Пара Нормальных». И я никогда не задавала ему вопросов о себе. А тут в начале года у меня закрутился роман, и я решила все-таки воспользоваться служебным положением и узнать, к чему все приведет. Зираддин ответил: «Про этого можешь забыть, но запомни цифру четыре». И вот в апреле, четвертом месяце календаря, мы снова встретились с Лешей, с которым до того были знакомы четыре года. Разве не судьба?
текст: Кристина Шибаева
фото: Валентин Блох
стиль: Cake Monster
визаж: Наталья Воскобойник
прически: Виталий Пашенко (Park by Osipchuk)
Комментарии (4)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.