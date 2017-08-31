Не, любовь: предсвадебная съемка Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

Леша, так кто это?

Леша: Это Алена, она будет жить с нами. (Cмеется.) С тех пор как мы объявили о женитьбе, нас постоянно просят рассказать какую-нибудь лав-стори, мы даже уже пробовали сочинять. На самом деле все до ужаса банально, как в девичьих ромкомах: встречаешь своего человека — и хочешь провести с ним всю жизнь. Мы вместе три месяца, но мне понадобилось пять недель, чтобы сделать Алене предложение.

Странно, мне казалось, тебе понадобилось несколько лет — вы ведь давно знакомы?

Алена: Да, уже четыре года. Наши «купидоны» — идеолог Loshadka Prty Дима Эстрин и мой экс-директор Илья Дыбов — поставили нас в совместный диджей-сет. Тогда считалось модным, если знаменитость вставала за «вертушки». Помню, Леша отнесся ко мне снисходительно: мол, пусть танцует рядом и будет красивой, а я буду делать музыку. И он правда круто делал музыку — я осталась под таким впечатлением, что во всех интервью говорила, как он сексуален за работой. Сейчас СМИ подняли архивы и припоминают мне эти слова. Но я и не против.