Свадьба хореографа Мариинского театра Ильи Живого и стилиста Сони Вартанян

Я всегда ношу простые наряды, очень люблю открытую спину и декольте. В повседневной жизни выбираю именно такие силуэты и не стала отходить от них при составлении своего свадебного образа. Платье я изначально представляла именно таким, но, на удивление, не могла найти подобный фасон в магазинах. У нас очень много нарядов в «бельевом стиле», но все было не то! В итоге обратилась за помощью к своей хорошей подруге и дизайнеру бренда Jana Segetti Натальи Каптур. Она сшила все в сжатые сроки, буквально за неделю, и платье доставляла мне на остров родная сестра — единственный гость на нашей с Ильей свадьбе. Так что финальная примерка была уже в ночь перед самой церемонией.