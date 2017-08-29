Еще год назад мы писали об Илье Живом как о талантливейшем молодом хореографе Мариинского театра (именно он ответственен за Daft Punk на сцене Мариинского театра) и его же назвали завидным женихом Петербурга. С первым — не ошиблись, со вторым — недосмотрели: теперь Илья женат на имиджмейкере Соне Вартанян, которую увез за тысячи километров от громкой сцены и холодного города, чтобы сыграть спокойную, почти интимную, свадьбу. Специально для сайта «Собака.ru» Соня рассказала о русско-тайской церемонии на Пхукете и дала мастер-класс по прыжкам в воду в свадебном наряде.
Свадьба хореографа Мариинского театра Ильи Живого и стилиста Сони Вартанян
Мы планировали сыграть торжество в Петербурге, но быстро отказались от этой идеи — хотели остаться с Ильей наедине и уехать подальше от привычной обители. Даже раздумывали отправиться в Вегас! Но в итоге решили, что будет символично провести церемонию в Тайланде — именно там почти год назад муж сделал мне предложение. С собой позвали только мою родную сестру, а родителей попросили дождаться нашего возвращения дома. Мы обязательно с ними поужинаем и отметим это событие, но сама свадьба — очень личный момент.
Все происходило на берегу моря, на отдельном острове, куда нас доставили на небольшой лодке. Своеобразным ЗАГСом для меня и Ильи стала цветочная арка, где мы обменялись кольцами и произнесли клятвы. После — традиционная фотосессия и не совсем традиционный променад на белом скутере. На нем мы вернулись в наш стильный и красивый отель Naka на Пхукете, где распивали праздничное шампанское и прыгали в свадебных нарядах в бассейн. Идеально!
Конкретной тематики у свадьбы не было. Для меня как для стилиста важным было сделать все по-своему, в любимом минимализме. Все — начиная от одежды и колец, и заканчивая нашими апартаментами, — было очень простым, но со вкусом.
Я всегда ношу простые наряды, очень люблю открытую спину и декольте. В повседневной жизни выбираю именно такие силуэты и не стала отходить от них при составлении своего свадебного образа. Платье я изначально представляла именно таким, но, на удивление, не могла найти подобный фасон в магазинах. У нас очень много нарядов в «бельевом стиле», но все было не то! В итоге обратилась за помощью к своей хорошей подруге и дизайнеру бренда Jana Segetti Натальи Каптур. Она сшила все в сжатые сроки, буквально за неделю, и платье доставляла мне на остров родная сестра — единственный гость на нашей с Ильей свадьбе. Так что финальная примерка была уже в ночь перед самой церемонией.
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