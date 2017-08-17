Петербург продолжает терять завидных невест: внучка Алисы Бруновны Фрейндлих, 22-летняя Анна Тарасова, вышла замуж за актера театра и кино Алексея Мышинского. «Собака.ru» первым узнал у невесты все подробности долгожданного торжества: как устроить диснеевскую сказку в Комарово при помощи деревянного замка, оркестра и платья от Татьяны Парфеновой.
Алиса Фрейндлих выдала внучку замуж: свадьба Анны Тарасовой и Алексея Мышинского
Леша сделал мне предложение в Диснейленде, рядом с замком Спящей красавицы, поэтому с темой свадьбы выбор не стоял. Когда мы вернулись из путешествия, нас стали поздравлять родственники и друзья, а подруга-художница нарисовала открытку с розовым замком. Получив ее, мы поняли, что не хотим видеть на наших пригласительных ничего другого: так загорелись сказочной атмосферой, что потом даже арку для выездной регистрации заказали в виде замка.
Арка из цветов — это, конечно, красиво, но уж слишком банально. Хотелось предварить в жизнь детскую мечту каждой девочки. Во время торжества ко мне подходили подруги со словами: «Господи, у тебя была свадьба в стиле диснеевской принцессы! Я всегда такую хотела!». Мне было приятно слышать, что мы выбрали верное оформление.
Я с самого начала настаивала на выездной регистрации, как у Джулии Робертс или Дженнифер Лопес в голливудских фильмах. Проблема была в том, что в нашей стране официальное заключение брака вне ЗАГСа запрещено, поэтому пришлось делить свадьбу на два дня. Некоторые молодожены поступают так: утром едут на регистрацию, а потом возвращаются домой и начинают собираться на празднование. Но в моей голове это совершенно не укладывалось: арка, тропинка, стулья гостей, и жених впервые видит свою невесту в платье. Как мы можем утром готовиться вместе, потом разойтись по углам и у импровизированного алтаря делать вид, что впервые за день видим друг друга? Никаких настоящих эмоций!
Мы расписались заранее, 12 августа, не пригласив никого из родных. Объяснили им, что тогда они не смогут сполна прочувствовать главный праздник, который запланировали на 14-е. В день официальной регистрации брака мы были вдвоем, а потом уже делились нашем счастьем со всеми.
Аааа!!! Меня переполняют нереальные эмоции! Что вчера было! Ах! Что вчера было! Огромное спасибо всем друзьям, родственникам, близким! Просто огромнейшее спасибо моему любимому, а теперь и мужу - @alexmyshinskii !!! Спасибо всем, кто трудился над этим праздником! Было волшебно! Ну и теперь я боюсь, что моя лента на пару месяцев превратится в свадебный аккаунт))) но вы держитесь) А на фото 12 августа)) расписались мы вдвоём и пошли веселиться)))
Свадьбу решили подготовить самостоятельно, не хотелось, чтобы самым важным в жизни торжеством занимались чужие люди. На помощь пришли друзья и знакомые: Оля Панютина занималась декором, всем оборудованием и координацией в день свадьбы, Яна Сафронова взяла на себя цветочное оформление, множество деталей и воплотила задумку с аркой. Также немного помогали родители, и они же задавали настроение свадьбе. К примеру, мама вместе с друзьями подготовила зажигательный танец, а потом устроила целый флешмоб в честь объединения двух творческих семей в одну большую.
Самая большая проблема, как выяснилось потом, оказалась с платьем. Изначально я думала: уж что-что, а его я найду быстро. Отправилась в один салон, в другой, в третий, и у меня буквально началась паника. Нарядов нужно было купить два: так как выходишь замуж единственный раз, хотелось попробовать на себе сразу несколько вариантов. Первое — приталенное, обязательно в пол, второе — короткое, для зажигательных танцев. Но в магазинах Петербурга мне ничего не понравилось.
Спасла, опять же, мама: познакомилась с Татьяной Валентиновной Парфеновой, которая в один миг перевернула всю мою жизнь. С первого дня общения я поняла, что попала в надежные руки! Образец второго платья я нашла в Instagram-аккаунте Ульяны Скопиновой (дизайнер свадебных платьев из Петербурга — Прим.ред.). В основном она шьет наряды пышные и большие, которые я никогда на себе не представляла. Но было одно короткое, блестящее, с декольте и открытой спиной — я поняла, что без него не проживу свою свадьбу!
Во время примерок захотела ободок, напоминающий корону (куда без нее настоящей принцессе?), и фату в пол. Не так часто встречаю невест, у которых фата длинная и сзади, и спереди, — мне кажется, это очень красиво. Хотя я понимаю, почему все отказываются от такого варианта: носить эту деталь весь день очень сложно, я думала, что к вечеру моя голова останется без волос.
Платья подружек невесты были розовыми в цвет символа нашей свадьбы — замка Спящей красавицы. Парней этим оттенком решили не мучить и попросили надеть традиционные белые рубашки. Найти жениха среди них было просто: друзья были в бабочке и с бутоньерками, а Леша — в строгом галстуке под black-tie костюм.
Свадебных букетов у меня было два: с одним я поехала в ЗАГС, а потом подарила маме, со вторым появилась на главном торжестве. Кидать его подружкам я не собиралась — не люблю все эти банальные традиции, да и драка потенциальных невест за букет никому не нужна. Вместо этого я привязала к нему одну ленту, вложив еще несколько в свою руку, и попросила девочек потянуть их на себя. Кто выбрал нужную, той и суждено выйти замуж, — это настоящая судьба, а не дележка букета. Леша вместо подвязки кидал бутоньерку — странно делать символом любви и женитьбы то, что кто-то носил на ноге весь день.
Первый танец у нас был тоже очень необычным — под песню Pentatonix — Rather Be. Мы не хотели танцевать занудный «медляк», поэтому попросили хореографа и артистку Веру Егорову поставить нам зажигательный перфоманс. Танец был не просто с заученными движениями, а с историей нашего знакомства, которое мы воспроизвели в присутствии близких.
Ведущим на свадьбу мы позвали Константина Анисимова из Москвы, который работает в «Вечернем Урганте». Он запрещал нам говорить слово «конкурсы» — оно кажется ему пошлым, поэтому у нас были интерактивы: например, игра «Что? Где? Когда?», для которой мы с мужем заранее записали видеовопросы и ответы.
Еще мы с Лешей сделали музыкальный клип — монтировали его в последний момент, ночью перед свадьбой. Есть определенная песня, под которую он мне сделал предложение, — это «Нынче ты узнал любовь» из мультфильма «Король Лев». Видеоролик получился очень нежным и при этом не без чувства юмора.
С медовым месяцем вышло все просто: сразу решили, что это будет Америка. Мы очень активные ребята и не приемлем отдых в формате пляжа. Тем более, в новом статусе мужа и жены хочется многое посмотреть. Америка — это страна, где можно посетить города с разным колоритом и ритмом жизни, поэтому мы посчитали ее идеальным вариантом. Теперь находимся в предвкушении поездки и ждем очередного визита в Диснейленд, к замку, который озаглавил всю нашу свадьбу.
Фото: Ксения Антонова
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