Алиса Фрейндлих выдала внучку замуж: свадьба Анны Тарасовой и Алексея Мышинского

Леша сделал мне предложение в Диснейленде, рядом с замком Спящей красавицы, поэтому с темой свадьбы выбор не стоял. Когда мы вернулись из путешествия, нас стали поздравлять родственники и друзья, а подруга-художница нарисовала открытку с розовым замком. Получив ее, мы поняли, что не хотим видеть на наших пригласительных ничего другого: так загорелись сказочной атмосферой, что потом даже арку для выездной регистрации заказали в виде замка.

Арка из цветов — это, конечно, красиво, но уж слишком банально. Хотелось предварить в жизнь детскую мечту каждой девочки. Во время торжества ко мне подходили подруги со словами: «Господи, у тебя была свадьба в стиле диснеевской принцессы! Я всегда такую хотела!». Мне было приятно слышать, что мы выбрали верное оформление.