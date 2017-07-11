Свадебный сезон в самом разгаре: пока одни девушки штурмуют салоны в поисках «того самого» платья, другие уже сменили привычное амлуа на статус супруги. Рассказываем, кто сделал это с особым размахом и открыл хит-парад самых ярких невест этого лета.
Платье за $1 млн, фата с гжельской росписью и другие свадебные образы этого лета
Свадебный сезон в самом разгаре: пока одни девушки штурмуют салоны в поисках «того самого» платья, другие уже сменили привычное амлуа на статус супруги. Рассказываем, кто сделал это с особым размахом и открыл хит-парад самых ярких невест этого лета.
Виктория Сваровски в платье Michael Cinco
В числе самых громких событий этого лета уже значится свадьба наследницы империи Swarovski Виктории. В конце июня она сказала «да» своему жениху Вернеру Мюрцу, с которым до этого встречалась на протяжении семи лет. По случаю долгожданного торжества 23-летняя невеста заказала платье у дизайнера из ОАЭ Майкла Синко, известного работами для Леди Гаги, Бейонсе и Джей Ло. Он сшил для девушки пышное платье с прозрачным верхом и шестиметровым шлейфом, украшенным 500 тысячами кристаллов Swarovski. За искусную работу Виктория отдала почти 1 миллион долларов, но этой суммы, по-видимому, не хватило на оплату функциональности и легкости наряда. Он весил почти 46 килограммов и не давал расслабиться ни на секунду — хотя по счастливому лицу невесты этого заметно не было.
Элли Хилфигер в платье Tommy Hilfiger
Дочь дизайнера Томми Хилфигера, 32-летняя Элли, вышла замуж не с такой помпой: скромное платье из шелка и фатина было создано ее отцом, который учел все пожелания Элли и вместо фаты дополнил образ полупрозрачной накидкой с капюшоном. Хилфигер украсил ее цветочной вышивкой и синим орнаментом, напоминающим гжельскую роспись, а для супруга дочери — Стива Хэша — сделал однотонный костюм из белого льна.
Светлана Устинова в платье Maison Bohemique
Для закрытой, но весьма масштабной свадьбы с кинопродюсером Ильей Стюартом, актриса Светлана Устинова выбрала платье Maison Bohemique — классический голливудский вариант с открытыми плечами и атласной юбкой. Сама церемония была выдержана в стилистике фильма «Ла-Ла-Ленд» и срежиссирована Андреем Фоминым в павильоне «Мосфильма». Сцену для регистрации он декорировал картонными небоскребами и звездами, над местом действия растянул фиолетовое небо, а сама невеста вышла к жениху под оскароносный саундтрек «City of Stars» — с тянущимся от самых ключиц шлейфом и фатой, посаженной на объемный пучок.
Пиппа Миддлтон в платье Giles Deacon
Дизайнера свадебного платья сестры Герцогини Кембриджской гадали с самого начала романа Пиппы с Джеймсом Мэттьюзом. В качестве вариантов были автор подвенечного наряда Кейт Миддлтон — Сара Бертон (Alexander McQueen) и Дэвид Эммануэль (Emanuel), который отвечал за свадебный образ принцессы Дианы. Однако девушка не пошла на поводу у традиций и заказала платье у Джайлза Дикона, который одевает американских social models и актрис ранга Гвинет Пэлтроу.
Для Миддлтон дизайнер создал лаконичный наряд с короткими рукавами (в противовес королевскому этикету), «сердечным» вырезом на спине и воротником-стойкой. По всей длине Джайлз вручную расшил его тончайшим кружевом, а сверху украсил небольшими жемчужинами. Именно жемчуг стал деталью, соединившей все элементы образа Пиппы: помимо платья, он присутствовал на ювелирных изделиях, диадеме, туфлях невесты от Маноло Бланика и фате, сшитой британцем Стивеном Джонзом.
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Лионель Месси, Антонелла Рокуццо и их сын
Антонелла Рокуццо (невеста Лионеля Месси) в платье Rosa Clara
В выборе автора подвенечного платья невеста Лионеля Месси была так же патриотична, как и сестры Миддлтон. Антонелла Рокуццо сделала эксклюзивный заказ у команды испанского бренда Rosa Clara, которая работала над образом будущей жены футболиста 200 часов. В результате получился наряд с глубоким V-образным декольте и открытой спиной, по которой тянулась вышивка из гипюра. Интересно, что платье было изготовлено на станке середины XIX века из старинного французского кружева и бусин, а к месту венчания молодожен в их родном городе Росарио его доставляли в сопровождении двух вооруженных охранников.
Лолита Османова (дочь бизнесмена Эльдара Османова) в платье Zuhair Murad
В первый день июля в театре «Долби», где ежегодно проходит церемония «Оскар», отгремела свадьба детей российских олигархов — Лолиты Османовой и Гаспара Авдоляна. На торжество, по скромным подсчетам прессы, было потрачено около 10 миллионов долларов: в смете расходов значатся банкет на 600 человек, гонорары ведущим Ксении Собчак и Андрею Малахову, выступление Леди Гаги и Джейсона Деруло, а также индивидуальное платье от Zuhair Murad.
Специально для богатой невесты дизайнер из Ливана пошил наряд, которого нет ни в одной коллекции бренда: с открытыми плечами, переливающейся в свете софитов юбкой и гигантским шлейфом, который мешал Лолите свободно передвигаться, но делал ее похожей на восточную принцессу. На голове у девушки была повязка из драгоценных камней и фата с вышивкой, повторявшей текстуру платья.
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Первое платье Анастасии Шубской для официальной части церемонии
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Первое платье Анастасии Шубской для официальной части церемонии
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Александр Овечкин, Ольга Орлова и Анастасия Шубская в платье израильского дизайнера Galia Lahav
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Жасмин, Александр Овечкин и Анастасия Шубская в платье израильского дизайнера Galia Lahav
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Второй день свадьбы: Анастасия Шубская в платье Galia Lahav
Анастасия Шубская в платьях Galia Lahav
Пара хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской расписалась еще год назад, но отметила это событие лишь в минувшие выходные. У дочери актрисы Веры Глаголевой было немало времени, чтобы выбрать достойный наряд, однако остановиться на одном у нее так и не получилось. За два дня празднования Анастасия сменила четыре свадебных образа: от консервативного платья-бюстье с кружевом и цветочным орнаментом невеста перешла к более откровенным моделям с разрезами на груди и на талии, в которых было комфортнее петь, танцевать и фотографироваться с гостями в лице Яны Рудковской, певицы Жасмин, Леонида Руденко, Кати Лель, группировки «Ленинград» и сборной России по хоккею.
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