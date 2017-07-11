Пиппа Миддлтон в платье Giles Deacon

Дизайнера свадебного платья сестры Герцогини Кембриджской гадали с самого начала романа Пиппы с Джеймсом Мэттьюзом. В качестве вариантов были автор подвенечного наряда Кейт Миддлтон — Сара Бертон (Alexander McQueen) и Дэвид Эммануэль (Emanuel), который отвечал за свадебный образ принцессы Дианы. Однако девушка не пошла на поводу у традиций и заказала платье у Джайлза Дикона, который одевает американских social models и актрис ранга Гвинет Пэлтроу.

Для Миддлтон дизайнер создал лаконичный наряд с короткими рукавами (в противовес королевскому этикету), «сердечным» вырезом на спине и воротником-стойкой. По всей длине Джайлз вручную расшил его тончайшим кружевом, а сверху украсил небольшими жемчужинами. Именно жемчуг стал деталью, соединившей все элементы образа Пиппы: помимо платья, он присутствовал на ювелирных изделиях, диадеме, туфлях невесты от Маноло Бланика и фате, сшитой британцем Стивеном Джонзом.