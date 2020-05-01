Военные в загсе и обручальные кольца поверх медицинских перчаток: 6 историй пар, отметивших свадьбы в период карантина

Свадьба спустя 9 лет разлуки и черное платье невесты

Данила Холодков (барабанщик группы Shortparis) и Вика Холодкова (шеф-редактор новостного СМИ)

Регистрация состоялась 11 апреля 2020 года

Рассказывает Данила:

Я из Петербурга, Вика — москвичка. Мы познакомились десять лет назад на фестивале Пикник «Афиша». Вика работала стейдж-менеджером, а я играл в группе “Padla bear outfit”. Разговорились, пошли на концерт «Мумий Тролля», провели неразлучно весь день, но потом связь прервалась — переписывались в интернете, но не активно. А спустя девять лет отношения возобновились. Нас позвали выступать на Вечернем Урганте, и я вспомнил, что Вика работала на Первом канале в «Модном приговоре», и Останкино – ее среда обитания. Так что мы договорились встретиться там, на тот момент я с Викой не виделся 9 лет. Помню, как мы радовались тому, что смогли пронести теплые чувства друг к другу через года и все-таки встретиться. Тогда еще никто из нас не думал, что это общение станет чем-то настолько значимым. Вика и я были просто близкими друзьями, а с ноября 2019 года мы вместе.

Предложение Вике я сделал в Италии, в день ее рождения — спустя два месяца после начала отношений. Свадьбы мы планировали человек на сто — в январе подали заявку в ЗАГС и стали готовиться. Когда появилась информация о первых ограничениях, мы внутренне приняли тот факт, что придется отказаться от торжественной части. Потом ограничений стало больше, мы все отменили, и были расстроены, конечно. За 10 дней до свадьбы нам позвонили из ЗАГСа и сказали, что можно прийти вдвоем в масках и перчатках и расписаться.

На свадьбу Вике нужно было приехать из Москвы, и мы сильно переживали, вдруг закроют сообщения между городами. Каждый день мониторили новости и надеялись, что ничего не отменят.

Больше никаких проблем с организацией у нас не было. Да, Вика отдала свадебное платье в ателье, которое невовремя закрылось, и в итоге выходила замуж в черном. Мне и всем друзьям и родственникам такое решение очень понравилось, черное платье с перчатками и маской смотрелось стильно. Мой же образ был вдохновлен двумя музыкантами, которые невероятно повлияли на меня, особенно в последние годы. Это Бэк Хэнсон и Джош Хомме из QOTSA. Вы можете увидеть пиджак из пайеток на Бэке на его кавер-видео песни Дэвида Боуи "Sound and vision". Прическу же я сделал похожей на ту, что у Хомме. Также, в моем костюме есть немного от стиля Мика Джаггера – рубашка с бантом. Это влияние жены, она любит Роллинг Стоунз.

Во время регистрации мы сделали прямую трансляцию в инстаграм для друзей. Думали, это займет минут 15, в итоге, получилось видео на 40 минут: абсолютно пустой дворец бракосочетания и мы ведем из него репортаж, вспоминая истории из жизни.

На «медовый месяц» планировали поехать в Париж, а остались вдвоем на карантине в Петербурге — и возможность провести здесь целый месяц вдвоем ценнее, чем неделя во Франции.

Для нас оказалось очень важным то, что мы вместе реагировали на события, принимали решения и прошли через все эти трудности. Из-за этого событие стало еще более значимым, необычным и запоминающимся.