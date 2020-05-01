Несмотря на предложения Министерство юстиции приостановить регистрацию в России браков из-за пандемии, свадьбы в период карантина стали еще романтичнее: онлайн-трансляции из пустых дворцов бракосочетания, кольца поверх медицинских перчаток, невесты и женихи в масках. «Собака.ru» попросила пары, даты регистраций брака которых выпали на период пандемии, поделиться своими историями.
Военные в загсе и обручальные кольца поверх медицинских перчаток: 6 историй пар, отметивших свадьбы в период карантина
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Фото со дня свадьбы Евгения и Юлии
Санитайзер вместо марша Мендельсона и аромат не роз, но дезинфекции
Евгений Шаповалов (креативный продюсер Zabiyaka records) и Юлия Бойкова (pr-специалист в киносфере)
Регистрация состоялась 18 апреля в Москве
Рассказывает Евгений:
Мы познакомились на премьере фильма "Тварь" в кинотеатре "Иллюзион" в ноябре прошлого года, а уже 12 декабря съехались и живем с тех пор вместе почти неразлучно. Между нами вспыхнуло столь мощное чувство, что не было никакой возможности оставаться вдали друг от друга уже через несколько дней знакомства. Это безрассудство оказалось верным шагом: иначе сейчас мы жили бы на разных концах Москвы и изобретали способы увидеться.
Регистрацию запланировали заранее, эпидемии не было даже на горизонте: мы ориентировались преимущественно на погодные условия и хотели, чтобы день был выходной, ради гостей. Когда тучи стали сгущаться, наше бракосочетание оказалось под угрозой — в начале апреля Минюст предложил отменить все бракосочетания и перенести их на июнь. Многие россияне, в том числе работники СМИ, до сих пор пребывают в убеждении, что жениться нельзя — на самом деле, запретили лишь торжественные церемонии. Мы совершенно не дорожили опцией слушать марш Мендельсона и речь сотрудницы ЗАГСа. К счастью, все состоялось в назначенный день — в аскетичной обстановке, в пустом и пахнущем обильной дезинфекцией Гагаринском ЗАГСе.
Мы прибыли на регистрацию на такси по цифровому коду, на входе дали обработать руки дезинфектором. Кроме двух сотрудников, в ЗАГСе, кажется, никого не было. Думаю, мы были единственной парой в тот день, хотя обычно ЗАГСы в Москве плотно забронированы на пару месяцев вперед.
После церемонии мы связались с родителями Юли и моими через более привычный им WhatsApp — познакомили их и приняли поздравления. Мои родители хотели приехать, но, по мере развития событий, смирились, и теперь сами ждут нас в Петербурге. Это единственное свадебное путешествие, которое сейчас представляется возможным — изначально планировали Японию. Мы также собирались устроить масштабную вечеринку в студии Zabiyaka records на Трехгорке и сделать при помощи тамошнего оборудования прямую видеотрансляцию для родных и близких - но ввиду ее вынужденной отмены несколько ящиков вина уничтожаем самостоятельно уже вторую неделю.
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Олег и Александра во время совместного путешествия
Предложение у водопада и первоапрельская «шутка» от сторудников ЗАГСа
Олег Корнев (диджитал директор коммуникационного агентства) и Александра Ларина (бренд-менеджер бренда одежды)
Перенесли регистрацию с 4 апреля на июнь
Рассказывает Александра:
Мы познакомились в 2016 году на церемонии AdIndex Awards — этой премией награждают за профессиональные достижения в области диджитал-коммуникаций. Олег – «мастер пикапа»: считается, что покорил меня фразой «А ты высокая. Люблю высоких».
Предложение Олег сделал в Исландии, у одного из водопадов в национальном парке Тингведлир — историческом месте сбора парламента. Шел дождь, дул сильный ветер, погода не располагала, будущему жениху пришлось дождаться хоть какого-то солнца. Это было очень трогательно.
С выбором даты не спешили: сопоставили графики и отправили заявление через приложение «Госуслуги» на регистрацию брака в начале апреля. По мере поступления новостей мы каждую неделю садились и прописывали всё новый и новый сценарии. Частями отменяли запланированное, руководствуясь логикой и здравым смыслом.
Мы все еще надеялись улететь после свадьбы на Мальдивы — эти острова максимально долго оставались в списке разрешенных для вылета. Но вскоре от Аэрофлота пришла новость об отмене рейса. Деньги за билеты пока не вернули. Связались с отелем, они подтвердили возможность переноса дат. Мы вздохнули, но драмы не было — ведь оставалась возможность прийти вдвоем в ЗАГС и просто расписаться.
Но 1 апреля раздался звонок: раздосадованная сотрудница Грибоедовского ЗАГСа сообщила, что все ближайшие события переносятся на июнь, включая нашу свадьбу 4 апреля. Поскольку звонок этот раздался именно 1 апреля, мы решили, что это розыгрыш. Перепроверили номер звонившей — оказалось, нет, не шутка. Тем не менее мы решили, что 4 апреля останется нашей датой: мы обменялись кольцами и отметили это с друзьями в пресловутом Zoom: слушали музыку, болтали, танцевали. Как раз в это время наш друг Виталий Козак, создатель вечеринок Love Boat, вел прямой эфир — он прервал диджей-сет и поздравил нас.
Сейчас для нас главное — дождаться регистрации брака 7 июня и быть здоровыми. Праздник мы всегда успеем устроить — и мое платье дождется своего звездного часа.
Свадьба спустя 9 лет разлуки и черное платье невесты
Данила Холодков (барабанщик группы Shortparis) и Вика Холодкова (шеф-редактор новостного СМИ)
Регистрация состоялась 11 апреля 2020 года
Рассказывает Данила:
Я из Петербурга, Вика — москвичка. Мы познакомились десять лет назад на фестивале Пикник «Афиша». Вика работала стейдж-менеджером, а я играл в группе “Padla bear outfit”. Разговорились, пошли на концерт «Мумий Тролля», провели неразлучно весь день, но потом связь прервалась — переписывались в интернете, но не активно. А спустя девять лет отношения возобновились. Нас позвали выступать на Вечернем Урганте, и я вспомнил, что Вика работала на Первом канале в «Модном приговоре», и Останкино – ее среда обитания. Так что мы договорились встретиться там, на тот момент я с Викой не виделся 9 лет. Помню, как мы радовались тому, что смогли пронести теплые чувства друг к другу через года и все-таки встретиться. Тогда еще никто из нас не думал, что это общение станет чем-то настолько значимым. Вика и я были просто близкими друзьями, а с ноября 2019 года мы вместе.
Предложение Вике я сделал в Италии, в день ее рождения — спустя два месяца после начала отношений. Свадьбы мы планировали человек на сто — в январе подали заявку в ЗАГС и стали готовиться. Когда появилась информация о первых ограничениях, мы внутренне приняли тот факт, что придется отказаться от торжественной части. Потом ограничений стало больше, мы все отменили, и были расстроены, конечно. За 10 дней до свадьбы нам позвонили из ЗАГСа и сказали, что можно прийти вдвоем в масках и перчатках и расписаться.
На свадьбу Вике нужно было приехать из Москвы, и мы сильно переживали, вдруг закроют сообщения между городами. Каждый день мониторили новости и надеялись, что ничего не отменят.
Больше никаких проблем с организацией у нас не было. Да, Вика отдала свадебное платье в ателье, которое невовремя закрылось, и в итоге выходила замуж в черном. Мне и всем друзьям и родственникам такое решение очень понравилось, черное платье с перчатками и маской смотрелось стильно. Мой же образ был вдохновлен двумя музыкантами, которые невероятно повлияли на меня, особенно в последние годы. Это Бэк Хэнсон и Джош Хомме из QOTSA. Вы можете увидеть пиджак из пайеток на Бэке на его кавер-видео песни Дэвида Боуи "Sound and vision". Прическу же я сделал похожей на ту, что у Хомме. Также, в моем костюме есть немного от стиля Мика Джаггера – рубашка с бантом. Это влияние жены, она любит Роллинг Стоунз.
Во время регистрации мы сделали прямую трансляцию в инстаграм для друзей. Думали, это займет минут 15, в итоге, получилось видео на 40 минут: абсолютно пустой дворец бракосочетания и мы ведем из него репортаж, вспоминая истории из жизни.
На «медовый месяц» планировали поехать в Париж, а остались вдвоем на карантине в Петербурге — и возможность провести здесь целый месяц вдвоем ценнее, чем неделя во Франции.
Для нас оказалось очень важным то, что мы вместе реагировали на события, принимали решения и прошли через все эти трудности. Из-за этого событие стало еще более значимым, необычным и запоминающимся.
Военные в ЗАГСе и онлайн-концерт в подарок
Настя Жбанова (директор по коммуникациям «AliExpress Россия») и Никита Лихачёв (директор по коммуникациям Mail.ru Group)
Регистрация состоялась 25 апреля в Москве
Рассказывает Настя:
Предложение Никита сделал на воздушном шаре в Мексике. Вместе с нами в корзине шара была пара взрослых американцев: они жутко растрогались, вздыхали, охали, говорили amazing, wow! и вытирали глаза. После приземления все пили сидр где-то посреди мексиканского поля.
Готовиться к свадьбе начали в январе: выбрали для праздника Нескучный сад, заказали костюм и платье (точнее, два платья у дизайнера Кристины Косовайте), сами сделали кольца, разослали приглашения, купили билеты в свадебное путешествие. Но в апреле стало понятно, никакой вечеринки нам не светит. Мы сразу решили: на регистрацию всё равно пойдем. Боялись, что и ЗАГСы закроют, но нам сказали: «Раз вы такие упрямые, расписывайтесь. Но только в масках. И никакого торжества не будет. В уголке вас просто распишем — и все».
Утром 25 апреля мы приехали в ЗАГС — отнюдь не в центре Москвы, но даже там дежурили военные в полном обмундировании и в масках, и выглядело это немного апокалиптично. ЗАГС был закрыт, и внутрь нас пустил охранник — попросил пройти через рамку металлодетектора, померил температуру бесконтактным градусником и попросил обработать руки дезинфектором. Мы прошли в пустой коридор, похожий на актовый зал школы, где у нас забрали паспорта. Через 20 минут вышла девушка в маске и перчатках, велела подписать документы и объявила мужем и женой. Все это время мы вели трансляцию в Instagram — решили развлечь друзей и близких, раз уж никого с нами не пустили.
После мы фотографировались в абсолютно пустой Москве, и дождь лил стеной: было в этом что-то странное и особенное. По пути домой нас остановили ДПС - видимо, заинтересовались питерскими номера Насти. Но когда ребята узнали, что у нас свадьба, не стали дальше задерживать, попросив только включить свет фар.
Вечером мы пригласили в скайп родных и близких.Один наш друг присоединился к скайп-вечеринке из машины, другие жарили шашлыки за городом, кто-то вышел на связь из Петербурга, а родители и вовсе познакомились в тот вечер онлайн, был даже дедушка. Нам понравилось: необычно и весело.
Никита сделал мини-фильм из отрывков наших айфон-видео, я подготовила шуточную викторину из старых фотографий, а еще нам подарили выступление музыкальной группы — они спели «Лучший город Земли» Муслима Магомаева и «Ветер знает» группы «Браво».
Онлайн-девичник и «телефон с гостями» на регистрации
Анна Судейкая (редактор в Медиа-Диалог) и Сергей Калинкин (автомеханик в BMWist Service)
Регистрация состоялась 24 апреля в Петербурге
Рассказывает Аня:
Пятьдесят лет назад в апреле поженились мои бабушка и дедушка — и мне очень хочется повторить их путь. Поэтому свадьбу мы назначили на апрель. Даже заявление подали во Дворец бракосочетания на Фурштатской — тот самый, где регистрировали их брак.
С самого начала мне казалось, что наша свадьба проклята: многие родственники не могли приехать в Петербург и прочие организационные сложности. Так что когда началась ситуация с пандемией, я укрепилась в ощущении апокалипсиса. Но была не права, признаю. Карантин сыграл нам на руку: вся семья смогла собраться в Zoom, и празднование из официозного события, где никто не может расслабиться, превратилось в «восточный базар» с невероятной энергетикой. Из-за физической дистанции гости не считывали напускную торжественность обстановки – получилось гораздо атмосфернее, чем было бы «вживую».
Мы даже устроили Zoom-девичник на 12 человек, и он тоже прошел чудесно. А вопрос с подарками мы реализовали по примеру друзей -сделали свадебный онлайн-счет.
Но все-таки мы столкнулись с тем, что свадьбу попытались отменить. Сергею пришло сообщение, что регистрацию просят перенести на дату после 1 июня. Однако оказалось, нет официальных документов, которые ограничивают ЗАГСы в их деятельности на этот период.
В итоге, удалось договориться с работниками ЗАГСа, что свадьба состоится со всеми мерами безопасности. Мы будем только вдвоем, зато оба в масках, перчатках и с санитайзерами наперевес. С перчатками сложилось особенно удачно. Мы не успели заказать кольца, но решение нашлось – для себя я взяла кольцо, доставшееся мне в наследство от крестной, кольцо жениха мы одолжили у дедушки. Этот массивный перстень-печатка оказался велик — а на перчатку как раз впору.
В назначенный день мы пришли в бывший особняк Варгунина на Фурштатской, работница ЗАГСа предложила погулять по нарядным залам — и показать их нашим онлайн-гостям. А после нам позволили поставить «телефон с гостями» на подоконник — и регистратор провела мини-церемонию с кольцами и торжественными словами.
Из-за большого количества людей в чате конференция подвисала, никто не мьютил микрофон, и был постоянный балаган. Но было невероятно весело. Звездой вечера стала моя бабушка, которой удалось подключиться онлайн. Она сразу начала со всеми по очереди здороваться, а в самый разгар регистрации наконец разглядела в окне зум-чата мою младшую сестру, которую увидела впервые, и закричала: «Сашенька, как твои дела?». Сашенька ответила: «Сейчас их наконец зарегистрируют, и я вам всем все расскажу!».
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Анна и Роман
Фото: Марина Особливец
Перенос самой идеально спланированной свадьбы года и черный смокинг для пса Монморанси
Анна Королева (ивент-дизайнер в George P Johnson) и Роман Тарасенко (основатель и директор Namor Solutions)
Регистрация должна состояться 1 мая в Лондоне
Рассказывает Анна:
Я из Санкт-Петербурга, приехала в Англию получать второе высшее, а осталась по любви. Роман из Риги, мы там и познакомились, но соединил нас Лондон: Роман помогал мне с переездом, а потом случились отношения. И жили мы в свое удовольствие, но спустя шесть лет Роман сделал мне предложение в Сейнт-Джеймс-парке, на том самом месте, где мы первый раз поцеловались. Просто встал на одно колено, а я уже и не помню деталей, умоляла его встать, люди же смотрят!
Сразу решили: свадьбу будем отмечать в Петербурге! Мы всегда знали, что не представляем этот день тихим, хотели, чтобы рядом с нами были наши семьи, чтобы этот день запомнился! А сколько раз мы слышали от наших иностранных друзей, что они ждут нашу свадьбу как повод посетить город!
Я ивент-дизайнер и гиперответственный человек: знакомые шутят, что у меня всегда есть план того, как построить план! Так что сами понимаете, наша свадьба должна быть идеально подготовлена — для этого мы обратились в агентство «Будьте счастливы», отсмотрели все лучшие площадки города и остановились на Бельмонд Гранд Отель Европа. Для нас это оптимальное сочетание истории, сервиса и петербургского обаяния.
Наша свадьба должна быть интеллигентной и современной. Мы решили по максимуму отказаться от живых цветов в пользу сухостоев и орхидей в горшках. Гостей попросили поддержать наши благотворительные идеи: «Вместо десятка букетов, мы бы хотели подарить десяток улыбок» - вот наш лозунг. Важным решением стали черные платья подружек невесты и строгий дресс-код гостей. Даже мой пес Монмаранси купил себе черный смокинг!
Я сама сделала дизайн пригласительных и сайт, где можно найти всю информацию о свадьбе от расписания и информации, как сделать визу, до рекомендаций по лучшим петербургским ресторанам — мы даже договорились о скидках и промокодах для наших гостей! Я, правда, не слышала, чтобы кто-то еще так детально готовился.
В апреле я до последнего отказывалась принимать, что происходит. Мы прошли все стадии от отрицания до депрессии и долго метались – рисковать или переносить? У европейцев простой подход – перенос на полгода, а лучше год! Русскому менталитету свойственно надеяться до последнего, ждать и верить. И ведь можно понять почему: гости к нам собирались со всего мира: Рига, Лондон, Кипр, Париж, Мумбаи, Берлин. А вот список специалистов, которых мы бронировали почти за два года: фотографы, видеограф, ведущий, декораторы, музыкальная группа, а также все семь стилистов для сборов меня и подружек невесты! Но все же мы дошли до стадии приятия и сумели перебронировать всю команду: новая дата свадьбы— 9 сентября.
Практически все сохранили свои изначальные условия. Только вместо афтепати на кораблике под разведенными мостами во время Белых ночей, мы решили сделать второй день празднования с дневной прогулкой по Неве. Все-таки, петербургская погода в середине сентября непредсказуема.
Зарегистрируем брак в Лондоне 1 мая. ЗАГС прислал уведомление, что отменил все церемонии до 30 апреля! А мы 1 мая! Да, шансов мало, но они есть! Загсы сейчас переносят регистрацию на сентябрь, а нам это не подходит: по английским законам заявление в загс действительно год, наше истекает 14 июня, новое делать — минимум полтора месяца. Тогда поженимся в Петербурге – это наш план Г, но есть еще два плана Б и В.
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