Кенсингтонский дворец показал семейное фото принца Уильяма с детьми — в объективе Кейт Миддлтон

«С Рождеством! Эта фотография герцога Кембриджского, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи была сделана герцогиней Кембриджской в Норфолке в начале этого года. Мы желаем всем нашим последователям очень счастливого и расслабляющего Рождества», — говорят во дворце.

В прошлом году в Instagram Кенсингтонского дворца, который публикует новости о важнейших событиях в жизни британской королевской семьи, появилась рождественская открытка от герцогов Кембриджских. На снимке, сделанном фотографом Мэттом Портусом в Анмер-Холле, принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют со своими детьми: тогда еще 5-летним принцем Джорджем, 3-летней принцессой Шарлоттой и 7-месячным принцем Луи.