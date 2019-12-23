Отношения фотографа нашего журнала Данила Ярощука и ресторанного обозревателя, главреда портала Restorating.ru Саши Поповой начались еще в Кемерово 10 лет назад. О том, как история про школьную дружбу, юношеские ухаживания и первую любовь превратилась в романтичное предложение и свадебную вечеринку, пара рассказала в рамках колонки для «Собака.ru».
Свадьба Данила Ярощука и Саши Поповой: предложение на Сан-Марко, черно-белый дресс-код и тонны конфетти
Предложение на Сан-Марко
Мы прошли огонь и воду, моря и горы, переезд в другой город и ремонт – все, что пугает молодые пары. Вместе всегда было интересно, весело и естественно — закрепление этих параметров брачным свидетельством не то чтобы требовалось. Все изменилось одним августовским утром в Венеции. Мы отправились к Сан-Марко до того, как встанет солнце и приедут автобусы туристов. Ничего возвышенного — хотели сделать неэкскурсионные фотографии на пустой площади. Я танцевала, Данил снимал меня с разных ракурсов, дело дошло до кадра снизу — и вот он опускается на колено, протягивает кольцо-моей-мечты, специальным трогательным голосом произносит «Ты выйдешь за меня?». А у меня вообще-то плохое зрение, да и предложения спустя столько лет я не жду — приняла за шутку. Хватило несколько секунд, чтобы осознанать и из человека превратиться в облако в платье. Мы сообщали прохожим о своей радости, просили нас фотографировать и отправились завтракать в новом статусе. В меню было только «Беллини» и разговоры предстоящем празднике.
За кольцами после патихард
На энтузиазме и повышенном романтизме мы придумали себе свадьбу за пару месяцев. Черно-белый дресс-код, тонны блестящих конфетти, бесконечное вино, никаких скатертей и рассадки, ни одной старой пыльной свадебной традиции. Первой покупкой к торжеству стали кольца. Это было смешно: мы пришли в Bulgari нелегким субботним утром в образе подростков, которые вчера пережили какой-то сумасшедший патихард; на нас смотрели так, будто мы зашли погреться. Мы за 10 минут нашли те-самые-кольца и решили, раз шопинг складывается, нужно не сбавлять темп. За две недели образы были полностью собраны.
Платье для Саши – удачно найденный ноунейм. Сначала мы ходили по салонам, везде были сотни ослепительно белых, бесконечно кружевных и безупречно пышных нарядов – растерянность и ужас для неподготовленной публики. Потом увидели в сети изображение простого и элегантного платья, которое можно будет надеть не только один раз в жизни — в общем, спасибо современной таргет-рекламе за наши счастливые покупки. Блеска и праздника образу добавили туфли категории «принцессьи» от Jimmy Choo. Для второй — неофициальной — части мы с дизайнером Nina Shterenberg придумали еще менее помпезный наряд невесты — брючный оверсайз-костюм.
Данил, который всю жизнь носит джинсы и толстовки, в этот день был образцово-показательным женихом. Изначально мы держали в голове много нестандартных образов, но в Babochka случилось «главное» — костюмчик сел. В итоге жених был классиком с головы до лодыжек: чёрный костюм Fendi решили сочетать с массивными кедами Prada и носками цвета фуксия — в компанию к букету невесты.
Дикий дэнс под контрабас и укулеле
Музыканты Amelie Trio и Santa Barbara исполняли хитовые каверы на нестандартных инструментах: контрабас, флейта, укулеле. Саша танцевала с папой под What a Wonderful World Луи Армстронга, потом – в облаке конфетти и под аплодисменты была передана (в прямом смысле, прямо из рук в руки) Данилу. Для первого танца мы выбрали мелодичную версию Starman Дэвида Боуи. Дальше начался взрывной и ностальгический одновременно диджей-сет Алисы Шавровой (с Black Eyed Peas, Мадонной, Ветлицкой и Земфирой) — танцевали будто никто не видит, подпевали так, что утром проснулись охрипшими. Наш друг и ведущий Костя Катышев провёл праздник в максимально легкой и ненавязчивой манере. Мы всей своей программой напирали на то, что это не прям свадьба, а классная свадебная вечеринка — не нужно нас рассматривать и кричать «Горько», давайте уже чокаться и танцевать. И наслаждаться моментом!
Фото: Дмитрий Ярощук, Михаил Вильчук, Анастасия Мальцева
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