Свадьба Данила Ярощука и Саши Поповой: предложение на Сан-Марко, черно-белый дресс-код и тонны конфетти

За кольцами после патихард

На энтузиазме и повышенном романтизме мы придумали себе свадьбу за пару месяцев. Черно-белый дресс-код, тонны блестящих конфетти, бесконечное вино, никаких скатертей и рассадки, ни одной старой пыльной свадебной традиции. Первой покупкой к торжеству стали кольца. Это было смешно: мы пришли в Bulgari нелегким субботним утром в образе подростков, которые вчера пережили какой-то сумасшедший патихард; на нас смотрели так, будто мы зашли погреться. Мы за 10 минут нашли те-самые-кольца и решили, раз шопинг складывается, нужно не сбавлять темп. За две недели образы были полностью собраны.

Платье для Саши – удачно найденный ноунейм. Сначала мы ходили по салонам, везде были сотни ослепительно белых, бесконечно кружевных и безупречно пышных нарядов – растерянность и ужас для неподготовленной публики. Потом увидели в сети изображение простого и элегантного платья, которое можно будет надеть не только один раз в жизни — в общем, спасибо современной таргет-рекламе за наши счастливые покупки. Блеска и праздника образу добавили туфли категории «принцессьи» от Jimmy Choo. Для второй — неофициальной — части мы с дизайнером Nina Shterenberg придумали еще менее помпезный наряд невесты — брючный оверсайз-костюм.

Данил, который всю жизнь носит джинсы и толстовки, в этот день был образцово-показательным женихом. Изначально мы держали в голове много нестандартных образов, но в Babochka случилось «главное» — костюмчик сел. В итоге жених был классиком с головы до лодыжек: чёрный костюм Fendi решили сочетать с массивными кедами Prada и носками цвета фуксия — в компанию к букету невесты.