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Творческий вечер Виктории Толстогановой в бутике Gold Union

Клуб друзей «Привилегия», созданный главой «Евростроя» Оксаной Кравцовой, в партнерстве с ювелирным домом Gold Union провел творческий вечер актрисы Виктории Толстогановой. Звезда картины «Движение вверх» прочитала рассказ из новой книги Ирады Вовненко и поговорила с гостями о работе с Верой Глаголевой и Никитой Михалковым, прошедшем этим летом 30-м фестивале «Кинотавр» в Сочи, современном кино и готовящихся проектах.

  • Полина Бигвава

  • Елена Пуля

  • Анжелика Смирнова, Светлана Арустамян

  • Луиза Школьникова

  • Светлана Новикова

Фотограф: Дмитрий Колесов

sobaka,
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