Клуб друзей «Привилегия», созданный главой «Евростроя» Оксаной Кравцовой, в партнерстве с ювелирным домом Gold Union провел творческий вечер актрисы Виктории Толстогановой. Звезда картины «Движение вверх» прочитала рассказ из новой книги Ирады Вовненко и поговорила с гостями о работе с Верой Глаголевой и Никитой Михалковым, прошедшем этим летом 30-м фестивале «Кинотавр» в Сочи, современном кино и готовящихся проектах.
Творческий вечер Виктории Толстогановой в бутике Gold Union
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Ирада Вовненко, Виктория Толстоганова
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Юрий Купер
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Анастасия Контарович, Анна Лагойская, Вадим Бордюг
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Ника Кравцова
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Юлия Хельд
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Наталья Дрампьян
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Маргарита Иванова
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Ксения Яблокова, Игорь Семенов
Фотограф: Дмитрий Колесов
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