Творческий вечер Виктории Толстогановой в бутике Gold Union

Клуб друзей «Привилегия», созданный главой «Евростроя» Оксаной Кравцовой, в партнерстве с ювелирным домом Gold Union провел творческий вечер актрисы Виктории Толстогановой. Звезда картины «Движение вверх» прочитала рассказ из новой книги Ирады Вовненко и поговорила с гостями о работе с Верой Глаголевой и Никитой Михалковым, прошедшем этим летом 30-м фестивале «Кинотавр» в Сочи, современном кино и готовящихся проектах.