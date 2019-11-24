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Михаил Пиотровский и Виктория Толстоганова на открытии проекта «Метаморфозы» в БДТ

В историческом здании БДТ открылся проект Ирады Вовненко «Метаморфозы», рассказывающий о творчестве театральных художников-реформаторов Александра Бенуа, Эдуарда Кочергина, Михаила Шемякина и Юрия Купера. По замыслу куратора Александра Боровского выставку разделили на 4 части, каждая из которых напоминает рабочий кабинет одного из героев проекта. 

Увидеть эскизы декораций и костюмов, картины, фарфор и другие работы легендарных сценографов пришли глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, актриса Виктория Толстоганова, предприниматель Мария Евневич и девелопер Эдуард Тиктинский.

  • Татьяна Загорская, Александр Чепуров

  • Елена Бадмаева

  • Елена Капустина

  • Александра Тихомирова

  • Илья Сабанов, Полина Валеева

Фотограф: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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