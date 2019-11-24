Михаил Пиотровский и Виктория Толстоганова на открытии проекта «Метаморфозы» в БДТ

В историческом здании БДТ открылся проект Ирады Вовненко «Метаморфозы», рассказывающий о творчестве театральных художников-реформаторов Александра Бенуа, Эдуарда Кочергина, Михаила Шемякина и Юрия Купера. По замыслу куратора Александра Боровского выставку разделили на 4 части, каждая из которых напоминает рабочий кабинет одного из героев проекта.

Увидеть эскизы декораций и костюмов, картины, фарфор и другие работы легендарных сценографов пришли глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, актриса Виктория Толстоганова, предприниматель Мария Евневич и девелопер Эдуард Тиктинский.