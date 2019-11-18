Анна Михалкова на премьере «Давай разведемся» в «Ленинград Центре»

За неделю до старта проката «Ленинград Центр» и «Собака.ru» показали долгожданный фильм Анны Пармас «Давай разведемся» с Анной Михалковой в главной роли. Лауреат премии «ТОП50» и режиссер клипов «Ленинграда» работает в узнаваемой стилистике: на экране народная комедия об успешном гинекологе Маше, чей муж уходит к другой. Роль изменщика досталась Антону Филипенко — тому самому Стасу, который «просто космос».