Валерий Гергиев, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Дарья Мороз и другие на гала-открытии ПМКФ

Петербургский Международный Культурный Форум открылся гала-концертом на сцене Мариинского-2. Для неявки на главное вечернее событие ПМКФ плотный график, конечно, не стал оправданием, поэтому деловые переговоры и панельные дискуссии переместились в коридоры новой сцены.

После приветственной речи премьер-министра России Дмитрия Медведева и выступления оркестра под управлением Валерия Гергиева, гостям показали постановку Ильи Авербуха. В ней по замыслу режиссера алчный директор театра (в исполнении Сергея Безрукова) и конкурирующие Арлекин (Дарья Мороз) и Пьеро (Андрей Бурковский) находятся в поиске новых жанровых форм.

Обсуждать готовящиеся выставки, спектакли и кинопремьеры продолжили за привычными круглыми столами, но в ином формате — на закрытом приеме в отеле Lotte. Отметить старт культурсаммита и найти единомышленников пришли клоун Вячеслав Полунин, искусствовед Ольга Свиблова, режиссер Алексей Учитель и другие.