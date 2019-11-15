Открытие тотальной инсталляции Marchantia Polymorpha

Anna Nova Gallery представляет выставку «Marchantia polymorpha при максимальном приближении» — первый сольный проект Анастасии Потемкиной в галерее. Художница создала тотальную инсталляцию на тему постапокалиптического будущего, в котором растения обладают человеческим интеллектом.

Для гостей предоткрытия Анастасия и шеф Дмитрий Решетников приготовили закуску по мотивам проекта, исследующего мир маргинальной флоры. Команда разработала специальный рецепт крокетов с муссом из одуванчика, крапивы и дикорастущей мяты.

Увидеть мир, завоеванный мхами, пришли издатель Борис Пиотровский, коллекционер Пьер Броше, куратор Лиза Савина, директор Северо-Западного филиала ГЦСИ Мария Катц, It-girl Евгения Сероусова, хореограф Максим Петров и многие другие.