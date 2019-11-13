Коктейль в бутике Bogner

Высокая мода уже давно добралась до горных склонов, что не раз подтверждал своими коллекциями Bogner. Последняя Alpine Clubbing призывает, не переодеваясь, перемещаться между заснеженными вершинами, светскими ужинами и клубными вечеринками. По случаю прибытия одежды-посвящения швейцарскому горнолыжному курорту Санкт-Моритца во флагманском бутике прошел коктейль с лекцией стилиста Елены Бессоновой. Фэшн-эксперт рассказала, как одеваться на высоте 1000 метров (чем ярче – тем лучше!) и дала мастер-класс по сочетанию спорт-шика и повседневности.