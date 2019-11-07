Президент Бостонского Института Эстетической Медицины и трендсеттер в области стоматологии Константин Ронкин прилетел в Петербург на встречу с пациентами клиники БИЭМ. Бизнес-завтрак доктор сопроводил рассказом о внедрении американских стандартов лечения, зависимости головных болей от неправильного прикуса и выступил для гостей оратором-вдохновителем — выглядеть моложе своих лет возможно и благодаря идеальной улыбке.
Бизнес-завтрак с президентом БИЭМ Константином Ронкиным
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Константин Ронкин, Алена Морговски
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Мария Юрковская
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Наталья Авилорва
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Елена Калязина
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Яна Паутова
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Анастасия Масюк
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Алена Львова
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Александр Барыкин, Анастасия Трифонова
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Вадим Мюллер, Светлана Мюллер
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Андрей Лившин
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Екатерина Войтенкова
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