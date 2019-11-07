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Бизнес-завтрак с президентом БИЭМ Константином Ронкиным

Президент Бостонского Института Эстетической Медицины и трендсеттер в области стоматологии Константин Ронкин прилетел в Петербург на встречу с пациентами клиники БИЭМ. Бизнес-завтрак доктор сопроводил рассказом о внедрении американских стандартов лечения, зависимости головных болей от неправильного прикуса и выступил для гостей оратором-вдохновителем — выглядеть моложе своих лет возможно и благодаря идеальной улыбке.

  • Галина Гребнева

  • Лейла Алиева

  • Алиса Михайлик

  • Маргарита Карун

  • Анна Паршенкова, Константин Паршенков

  • Кристина Орлова, Евгения Святоха

  • Виолетта Маломати

  • Инна Анащенко, Дарья Маликова

  • Марика Парсаданелли

  • Мария Казарьян

Leontiy Kasatkin,
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