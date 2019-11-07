Бизнес-завтрак с президентом БИЭМ Константином Ронкиным

Президент Бостонского Института Эстетической Медицины и трендсеттер в области стоматологии Константин Ронкин прилетел в Петербург на встречу с пациентами клиники БИЭМ. Бизнес-завтрак доктор сопроводил рассказом о внедрении американских стандартов лечения, зависимости головных болей от неправильного прикуса и выступил для гостей оратором-вдохновителем — выглядеть моложе своих лет возможно и благодаря идеальной улыбке.