Ужин с Татьяной Навкой в ДЛТ

Олимпийская чемпионка и амбассадор бренда Chopard Татьяна Навка впервые привезла в Петербург мультимедиа-мюзикл на льду «Руслан и Людмила». Накануне премьеры в ДЛТ был дан ужин, на котором Татьяна показала гостям коллекцию часов Happy Sport Tatiana Navka Edition, созданную Chopard совместно с фигуристкой, рассказала о драматургии нового шоу и пригласила собравшихся на ближайшие спектакли.

Выбрать ювелирные произведения пришли прима Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова, глава благотворительной инициативы Play&Help Екатерина Смольникова, стилист Ника Куваева, предприниматель Мария Фурсова и другие.