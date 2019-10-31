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Ужин с Татьяной Навкой в ДЛТ

Олимпийская чемпионка и амбассадор бренда Chopard Татьяна Навка впервые привезла в Петербург мультимедиа-мюзикл на льду «Руслан и Людмила». Накануне премьеры в ДЛТ был дан ужин, на котором Татьяна показала гостям коллекцию часов Happy Sport Tatiana Navka Edition, созданную Chopard совместно с фигуристкой, рассказала о драматургии нового шоу и пригласила собравшихся на ближайшие спектакли.

Выбрать ювелирные произведения пришли прима Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова, глава благотворительной инициативы Play&Help Екатерина Смольникова, стилист Ника Куваева, предприниматель Мария Фурсова и другие. 

Линия Happy Sport Tatiana Navka Edition включает пять моделей, выпущенных ограниченными сериями. На перламутровом циферблате четырех арабеска воспроизводит след от коньков и начинается буквой «C» — торжественной увертюрой, символизирующей Chopard.

Дизайн версии из 18-каратного белого золота намекает на блистающие концертные костюмы Татьяны Навки: на циферблате сверкают сапфиры, аквамарины, топазы и турмалины.

Фотограф: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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