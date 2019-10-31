Фестиваль Odyssey в особняке Демидова

Фестиваль-путешествие Odyssey устроил бал, подчиненный правилам Хэллоуина и одновременно отвергающий их. На одну ночь особняк Демидова оккупировала костюмированная вечеринка YIN&YANG — с видеоинсталляциями, перфомансами, музыкой и дресс-кодом на тему Инь-Ян, дуальности и двойственности. В лайн-апе Timujin — основатель лейблов White Ocean Community, True Colors и Earthly Delights, петербургский дуэт Fake Mood, резидент Test FM Feodor Allright, а также сенсационный лайв от электронщика Яна Блумквиста, любимца и хедлайнера фестиваля Burning Man.