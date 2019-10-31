18+

Фестиваль Odyssey в особняке Демидова

Фестиваль-путешествие Odyssey устроил бал, подчиненный правилам Хэллоуина и одновременно отвергающий их. На одну ночь особняк Демидова оккупировала костюмированная вечеринка YIN&YANG — с видеоинсталляциями, перфомансами, музыкой и дресс-кодом на тему Инь-Ян, дуальности и двойственности. В лайн-апе Timujin — основатель лейблов White Ocean Community, True Colors и Earthly Delights, петербургский дуэт Fake Mood, резидент Test FM Feodor Allright, а также сенсационный лайв от электронщика Яна Блумквиста, любимца и хедлайнера фестиваля Burning Man.

  • Елена Федорова

  • Никита Алешунин

  • Мария Сафронова

  • Марина Гретхен

  • Евгения Мелихан

  • Дмитрий Эстрин

  • Алиса Шамай

  • Злата Ялинич

  • Екатерина Пушкина

  • Андрей Петров

  • Ольга Леонтьева

  • Ольга Потанина

  • Арсений Коган, Наталья Нейманд

  • Ольга Рузакова

Фотографы: Михаил Вильчук, Владислав Грунь

Leontiy Kasatkin,
Комментарии

Наши проекты