Фестиваль-путешествие Odyssey устроил бал, подчиненный правилам Хэллоуина и одновременно отвергающий их. На одну ночь особняк Демидова оккупировала костюмированная вечеринка YIN&YANG — с видеоинсталляциями, перфомансами, музыкой и дресс-кодом на тему Инь-Ян, дуальности и двойственности. В лайн-апе Timujin — основатель лейблов White Ocean Community, True Colors и Earthly Delights, петербургский дуэт Fake Mood, резидент Test FM Feodor Allright, а также сенсационный лайв от электронщика Яна Блумквиста, любимца и хедлайнера фестиваля Burning Man.
Фестиваль Odyssey в особняке Демидова
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Ян Блумквист
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Dibidabo
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Fake Mood, Timujin
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Наталья Нейманд
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Сергей Захаров
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Фотографы: Михаил Вильчук, Владислав Грунь
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