Экспертное агентство AcademConsult устроило встречу с представителями зарубежных школ и университетов из 12-и стран. На выставке в ЖК «Привилегия» преподаватели помогли разработать пошаговый план поступления, рассказали о профессиях, которые станут востребованными через 10 лет (например, биоэтик или архитектор виртуальности), трудоустройстве, а также мировом тренде — обучении сразу нескольким профессиям.
Выставка «Лидеры образования за границей»
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Ирина Рубинштейн, Анна Ксенз
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Ирина Следьева
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Алена Пладченко, Елена Горбунова
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Анна Железняк
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Анастасия Дьякова
Фотограф: Алексей Сорпов
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