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Выставка «Лидеры образования за границей»

Экспертное агентство AcademConsult устроило встречу с представителями зарубежных школ и университетов из 12-и стран. На выставке в ЖК «Привилегия» преподаватели помогли разработать пошаговый план поступления, рассказали о профессиях, которые станут востребованными через 10 лет (например, биоэтик или архитектор виртуальности), трудоустройстве, а также мировом тренде — обучении сразу нескольким профессиям.

  • Педро Дависсон

  • Юлия Подшивалова 

  • Марина Людкова, Андрей Пастухов, Алла Пастухова

  • Динара Сулейманова

  • Елена Квартюк

  • Наталья Сакович

  • Роман Люкшин

  • Дмитрий Тарбазанов, Мария Дашкова

  • Ольга Гаевская

  • Кристина Мельникова, Влад Харламов

  • Валерий Тиханов, Мирослава Тиханова 

  • Жанна Мартынова, Лиля Мартынова

Фотограф: Алексей Сорпов

sobaka,
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