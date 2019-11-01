Выставка «Лидеры образования за границей»

Экспертное агентство AcademConsult устроило встречу с представителями зарубежных школ и университетов из 12-и стран. На выставке в ЖК «Привилегия» преподаватели помогли разработать пошаговый план поступления, рассказали о профессиях, которые станут востребованными через 10 лет (например, биоэтик или архитектор виртуальности), трудоустройстве, а также мировом тренде — обучении сразу нескольким профессиям.