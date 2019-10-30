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День рождения Марии Смирновой в ресторане «Мойка, 3»

Глава центра Polyclinique и шоу-рума The Bow Мария Смирнова отпраздновала день рождения в новейшем гастрономическом проекте «Мойка, 3». Вечеринка стала первой в истории ресторана, недавно открывшегося в здании Круглого рынка.

Команда «Банщиков» во главе со шефом Станиславом Левохо угощала гостей блюдами, которые только через несколько дней были представлены на дебютном ужине. В меню — бородинские бао с соусом из белых грибов, пельмени с олениной, моченой брусникой и сметаной, ячневая каша с угрем и еще топ-5 резидентов новой русской кухни.

Первой с рассказом о 6-летней дружбе выступила сооснователь благотворительного проекта «3,14» Шорена Джинали, следом издатель Борис Пиотровский преподнес декоративную тарелку с графическим изображением Ив Сен-Лорана, а обладатель гран-при за самый креативный подарок Мария Иванова — электроскутер.

Завершили торжество глубоко за полночь на афтепати — дресс-код «без каблуков»!

Фотограф: Абдула Артуев

Leontiy Kasatkin,
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