Вечеринка Clarins в честь 65-летия компании

В пространстве Double Space компания Clarins устроила гран-финал юбилейного года! Отметить 65-летие бренда с российской командой и дорогими бьютиголиками приехал совладелец империи Оливье Куртен-Кларанс и наследница Дженна Куртен-Кларанс.

Вечеринку #этовсеовас срежиссировали по законам нумерологии: выставили 65 лучших косметических произведений, столько же песен собрали в праздничный спа-плейлист (обязательно к прослушиванию в горячей ванне!) и установили первое беспроигрышное казино — за счастливую комбинацию символов особый подарок.

«Никаких больше вечеринок!» группе Cream Soda подпевали журналист Ксения Собчак, продюсер Яна Рудковская, телеведущий Андрей Малахов, певица Юлианна Караулова, дизайнер Игорь Чапурин, певица Кристина Орбакайте и другие.