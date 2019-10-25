Встреча сообщества ML-Lounge в Доме журналиста

Накануне своего 15-летия MediaLink вновь пригласил сообщество друзей ML-Lounge на паблик-ток в парадных залах Дома журналиста. На этот раз инсайдами индустрии делилась идеолог компании «ПРОвзгляд» Яна Макарова. Гости узнали о процессе кинозакупок, почему стоит одновременно поддерживать и мейнстрим, и авторское кино, а также увидели французскую драму «Портрет девушки в огне» — сенсацию Каннского фестиваля.