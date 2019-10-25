Накануне своего 15-летия MediaLink вновь пригласил сообщество друзей ML-Lounge на паблик-ток в парадных залах Дома журналиста. На этот раз инсайдами индустрии делилась идеолог компании «ПРОвзгляд» Яна Макарова. Гости узнали о процессе кинозакупок, почему стоит одновременно поддерживать и мейнстрим, и авторское кино, а также увидели французскую драму «Портрет девушки в огне» — сенсацию Каннского фестиваля.
Встреча сообщества ML-Lounge в Доме журналиста
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Юлия Фесенко, Михаил Горба
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Яна Макарова
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Наталия Гутник
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Людмила Тимофеева, Евгения Грек
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Дарья Ветрова
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Евгения Ружицкая, Сергей Степанов
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Екатерина Руновская
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Николай Кондратьев
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Анастасия Быргазова
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Валерий Понамаренко
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Ирина Иванова
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Марианна Кондратьева
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Юлия Берсенева
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