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Встреча сообщества ML-Lounge в Доме журналиста

Накануне своего 15-летия MediaLink вновь пригласил сообщество друзей ML-Lounge на паблик-ток в парадных залах Дома журналиста. На этот раз инсайдами индустрии делилась идеолог компании «ПРОвзгляд» Яна Макарова. Гости узнали о процессе кинозакупок, почему стоит одновременно поддерживать и мейнстрим, и авторское кино, а также увидели французскую драму «Портрет девушки в огне» — сенсацию Каннского фестиваля.

  • Юлия Фесенко, Михаил Горба

  • Яна Макарова

  • Елена Бадмаева

  • Наталия Гутник

  • Людмила Тимофеева, Евгения Грек

  • Дарья Ветрова

  • Евгения Ружицкая, Сергей Степанов
     

  • Екатерина Руновская

  • Ольга Маталыцкая

  • Екатерина Захарова

  • Валерия Иванова

  • Павел Мордаев

  • Анна Маркевич

  • Ренат Идрисов

  • Галина Фесенко

  • Артур Закиров

  • Николай Кондратьев

  • Анастасия Быргазова

  • Валерий Понамаренко 

  • Ирина Иванова

  • Марианна Кондратьева

  • Юлия Берсенева

  • Александр Смирнов

  • Ольга Ермилова

  • Ирина Певнева

  • Денис Войтов

  • Эльвира Исмагилова, Суторихина Мария

  • Екатерина Кузнецова

  • Дмитрий Чтецов

  • Анна Казарина, Ирина Орешникова

  • Наира Паповян

Leontiy Kasatkin,
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