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Вечеринка SIMACH.ULTIMA в Императорском яхт-клубе

На одну ночь в московском Императорском яхт-клубе открылся филиал легендарного Denis Simachev Shop&Bar — с гостями-завсегдатаями, знаменитыми арбузными шотами и добрыми (но еще не старыми!) диско-резидентами Марком Щедриным, Леонидом Липелисем, Тимофеем Смирновым и Гришей Нелюбиным за пультом.

Вечеринка SIMACH.ULTIMA ознаменовала выход новой «черной» коллекции Дениса Симачева, провозглашающей отказ от украшательства. Специально для нее дизайнер разработал отличительный знак — монохромный черный квадрат с тремя графическими фактурами внутри.

Поздравить создателя пришли бизнесмен Ян Яновский, журналист Алена Долецкая, продюсер Илья Бачурин, актриса Аглая Тарасова, режиссер Даррен Аронофски и другие.

  • Сабина Ахмедова

  • Виктория Лопырева

  • Ингрид Олеринская

  • Анастасия Меськова, Мария Шумакова

  • Бенжар Кудайбергенов

  • Варя Протасова, Тая Румянцева

  • Дарина Фаизова, Влад Зорин, Анка Ахалая

  • Евгения Линович

  • Мария Лимонова

  • Ирина Чайковская 

  • Дарья Коновалова

  • Константин Андрикопулос, Ольга Цыпкина

  • Ксения Дукалис

  • Лиза Аминова

  • Михаил Гречанников, Елена Бессонова 

  • Наташа Голденберг, Анна Пчелкина

  • Ольга Ряженова

  • Петр Аксенов

  • Петр Прохоров

  • Снежана Самохина

Выпуск коллекции Дениса Симачева поддержал ULTIMA Яндекс.Такси — бренд, объединяющий премиальные классы сервиса.

Leontiy Kasatkin,
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