Вечеринка SIMACH.ULTIMA в Императорском яхт-клубе

На одну ночь в московском Императорском яхт-клубе открылся филиал легендарного Denis Simachev Shop&Bar — с гостями-завсегдатаями, знаменитыми арбузными шотами и добрыми (но еще не старыми!) диско-резидентами Марком Щедриным, Леонидом Липелисем, Тимофеем Смирновым и Гришей Нелюбиным за пультом.

Вечеринка SIMACH.ULTIMA ознаменовала выход новой «черной» коллекции Дениса Симачева, провозглашающей отказ от украшательства. Специально для нее дизайнер разработал отличительный знак — монохромный черный квадрат с тремя графическими фактурами внутри.

Поздравить создателя пришли бизнесмен Ян Яновский, журналист Алена Долецкая, продюсер Илья Бачурин, актриса Аглая Тарасова, режиссер Даррен Аронофски и другие.