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Творческий вечер с Екатериной Климовой

Laurèl пригласил Екатерину Климову на паблик-ток в Галерею бутиков Grand Palace. На встрече с поклонниками бренда актриса озвучила свою формулу успеха (спойлер — работать, работать и еще раз работать!), призналась в любви к костюмам Laurèl и рассказала, что вещи из ее гардероба достаются и героиням на экране. Позже собравшиеся переместились в бутик – получать персональные консультации от фэшн-эксперта Таты Шапиро и дизайнера Марии Татарской и примерять осенние образы.  

  • Екатерина Климова

  • Марина Инкина

  • Ольга Вихман

  • Мария Татарская

  • Тата Шапиро, Ольга Пантелеева

  • Алена Каурова

  • Елена Шевченко

  • Валентина Шуницева, Виктор Шуницев

  • Людмила Тимохина 

  • Виктория Красовская, Ксения Бондарева   

  • Тамара Ляпунова

  • Любовь Щипцова

  • Ирина Кондратюк

  • Галина Столярова, Юлия Земцовская

  • Галина Голенчук, Ирина Егорова

Фотограф: Виталий Коликов

Leontiy Kasatkin,
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