Творческий вечер с Екатериной Климовой

Laurèl пригласил Екатерину Климову на паблик-ток в Галерею бутиков Grand Palace. На встрече с поклонниками бренда актриса озвучила свою формулу успеха (спойлер — работать, работать и еще раз работать!), призналась в любви к костюмам Laurèl и рассказала, что вещи из ее гардероба достаются и героиням на экране. Позже собравшиеся переместились в бутик – получать персональные консультации от фэшн-эксперта Таты Шапиро и дизайнера Марии Татарской и примерять осенние образы.