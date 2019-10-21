Французский дом высокой парфюмерии The Different Company после долгой разлуки возвращается в Россию. И не с пустыми руками: впервые нишевый бренд привез ольфакторную коллекцию L'Esprit Cologne. А ее создатель Эмили Копперман, автор хитов 212 VIP Men Carolina Herrera и Black XS Paco Rabanne, лично представила в бутике Rivoli Perfumery семь ароматов, основанных на традициях одеколонов.
Презентация коллекции L'Esprit Cologne в бутике Rivoli Perfumery
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Люк Габриэль
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Эмили Копперман
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Алла Соколова
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Татьяна Петушкова
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Анна Зубкова
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Анжелика Смирнова
Фотограф: Алена Черепанова
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