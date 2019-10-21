Открытие салона итальянской мебели VA-Grandioso

В центре дизайна Artplay открылось первое представительство мебельного холдинга Va-Grandioso. На вечеринку «VA-кханалия» в двухуровневом шоу-руме прибыли дизайнеры, архитекторы и представители итальянских фабрик. Среди них — основатель «Гранде Групп» Энтони Гранде, наследник империи Cattelan Лоренцо Каттелан, создатель спальных интерьеров Тициано Карнилетто и другие.

Встречали почетных гостей сразу двумя кулинарными шоу. Ростбиф нарезали и отбивали прямо на столешнице Cambria, демонстрируя, что ни ударная сила, ни контакт с острым стальным ножом не способны повлиять на целостность материала. Эстафету принял бренд-шеф Kuppersbusch Дмитрий Решетников и его молекулярный десерт: фрукты приготовлены при помощи вакуумирования, а мороженое — жидкого азота.